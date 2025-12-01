¿Quién es Luis Pérez de Acha? Presentó al Senado de su aspiración para encabezar FGR

El abogado Luis Pérez de Hacha se anotó en la lista de posibles candidatos a ser el próximo fiscal general de la República. (Foto: X de Luis Pérez de Hacha).

La inesperada renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR ha puesto en marcha un proceso de selección para nombrar a su sucesor. Entre las decenas de aspirantes destaca el nombre de Luis Pérez de Acha, quien este lunes anunció públicamente su intención de encabezar la Fiscalía.

El anuncio, hecho mediante un video difundido en su cuenta de X, causó expectativa en círculos jurídicos y políticos, pues Pérez de Acha combina experiencia académica, litigio constitucional y participación en mecanismos anticorrupción.

¿Cuál es la formación académica y experiencia profesional de Luis Pérez de Acha?

Luis Pérez de Acha cuenta con el título de abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo.

Su carrera combina la práctica jurídica con la docencia: ha sido catedrático en diversas instituciones como la UNAM, el ITAM, la Ibero, el IPN, entre otras.

También fungió como socio del despacho ‘Pérez de Acha e Ibarra de Rueda’, especializado en litigio constitucional, administrativo y fiscal.

Entre 2017 y 2019 integró el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo que le otorgó experiencia en mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Además, su trayectoria incluye producción académica y periodística: es autor de varias monografías especializadas sobre derecho tributario, constitucional y administrativo; y ha publicado artículos en medios nacionales e internacionales.

Su postulación a la FGR y su discurso público

Este lunes, Pérez de Acha hizo público un video en sus redes sociales donde expresó: “de manera formal he presentado a la Cámara de Senadores mi aspiración a ocupar el cargo de Fiscal General de la República”.

En ese mismo mensaje, recordó su participación en las tres campañas presidenciales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde el área fiscal, y declaró que votó por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó estar convencido de que su plan de gobierno es “el más conveniente para el México actual” y sostuvo que su propuesta es “luchar por un México mejor”.

Entre sus ejes programáticos destaca el fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de la FGR, así como una coordinación más estrecha con otras autoridades federales y estatales, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, el SAT, la UIF y la Auditoría Superior de la Federación.

Tras su registro, su nombre aparece en la lista de 43 aspirantes aceptados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que será depurada en los próximos días para integrar un listado de al menos 10 candidatos.

¿Cómo será el proceso de selección para el nuevo fiscal?

La renuncia de Gertz Manero marcó el inicio de una etapa de transición en la FGR, lo que obligó al Senado a abrir una convocatoria pública.

Las reglas establecidas requieren que los aspirantes cumplan requisitos mínimos: ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años, contar con título de abogado con antigüedad mínima de 10 años, buena reputación, sin condenas por delito doloso.

El Senado tiene un plazo legal de 20 días hábiles para integrar una lista inicial de al menos 10 candidatos y turnarla a la titular del Ejecutivo, quien seleccionará una terna. Esa terna regresará al Senado para comparecencias y posterior votación calificada.

En tanto, la encargada del despacho provisional es Ernestina Godoy, aunque no se descarta que su nombre permanezca como opcionada en la terna final.