Enredan al SNA con despido de titular… por corrupción

Tremendo lío en el que enredaron al Sistema Nacional Anticorrupción. Resulta que se filtró a algunos medios que la presidenta del Comité del SNA, Vania Pérez, pidió la renuncia al secretario ejecutivo del Sistema, Roberto Moreno Herrera, presuntamente por irregularidades en su gestión, como viajes no autorizados, retrasos y asignación discrecional de plazas. Pero el propio funcionario salió a desmentir la información. Reveló en la radio que Vania Pérez le confesó que “no hay una causal” de su despido y simplemente le ordenaron solicitarle su renuncia. Morena aclaró que sigue en su cargo hasta que el colegiado Órgano de Gobierno le ordene otra cosa. Ya veremos.

Tunden reformas vs. invasión'

Duro criticó ayer la oposición las reformas constitucionales que propuso la Presidenta para defender la soberanía ante una posible “invasión”. “¿Nos quieren ver la cara o no conocen la ley? El artículo 39 es clarísimo: la soberanía reside en el pueblo de México. El 89 ya obliga a la Presidenta a dirigir la política exterior con base en la autodeterminación, la no intervención y la solución pacífica de controversias”, dijo el priista Alito Moreno. Y aunque el morenista Ricardo Monreal se dijo listo para apoyar las reformas, la panista Noemí Luna completó: “¿Pero cuál soberanía? ¿La que cedieron al narcotráfico que tiene control en carreteras, aduanas y estados completos?”.

Y hablando de injerencismo…

La continuidad de la ‘4T’ se sigue haciendo patente en el uso de la Doctrina Estrada a contentillo. Esto se hizo evidente con el mensaje de la presidenta Sheinbaum para comentar que “recibí a Guido Croxatto, quien encabeza en Perú la causa justa de la defensa de Pedro Castillo. Deben prevalecer la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos”. En esto sí no ha cambiado nada.

Las ‘garantías’ de la ‘4T’

La iniciativa para blindar la soberanía no es “mágica”, reconoció el senador Enrique Insunza; sin embargo, la “garantía” que tiene México “es la postura enérgica y patriota de nuestra Presidenta”, dijo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Quizá algo así como la “fuerza moral” del expresidente López Obrador, que según el diagnóstico del cuestionado ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, le impedía enfermarse de covid.

Diplomacia parlamentaria mata principios

Y ahora que están de moda los diferendos al interior de la ‘4T’, uno de los ideólogos del obradorismo, Pedro Miguel, cuestionó abiertamente a los diputados de Morena, en particular al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, por su diplomacia parlamentaria. Resulta que el legislador veracruzano presumió una cena con el embajador de Marruecos, “Excmo. Sr. Abdelfattah Lebbar”, a la cual acudió con otros morenos de su bancada, como el coordinador, Ricardo Monreal. “¿Pero qué necesidad de lavarle la cara a la corrupta y sanguinaria monarquía de Marruecos, opresora de su propio pueblo y de la nación saharui (sic)?”, posteó. Después de lo de Yunes, ¿en serio todavía les sorprende?

La mala suerte de Noroña

Como dijera el clásico, ‘¡Lástima, Margarito!’, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que había aceptado asistir al Foro de Presidentes de Poderes Legislativos porque iría la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Pero se quedó con las ganas de saludarla, pues la mandataria finalmente no acudió por andar agripada. Por cierto, usar una corbatita no le hubiera afectado, al menos le cubriría el cuello del aire acondicionado del que no escatimó en quejarse, como acostumbra, en X.