Embajador de EU felicita a España por ‘golpe’ al CJNG: ‘Serán objetivo donde quiera que se encuentren’

La policía española desmanteló una "oficina" operativa del CJNG con actividades en Madrid, Bilbao, Valencia y Toledo. (Fotos: @USAmbMex)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este sábado el ‘golpe’ contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España, tras el desmantelamiento de una “oficina” operativa de la organización criminal.

“¡Felicidades a España por este reciente éxito! Esta operación recuerda que los cárteles serán objetivo de naciones socias y aliadas donde quiera que se encuentren. Con la acción conjunta de Estados Unidos y México estamos desmantelando cadenas de suministro, atacando a operadores financieros y desarticulando las operaciones de tráfico en todas sus etapas. Nuestros países están más seguros cuando actuamos juntos.”, escribió Johnson en su cuenta de X.

El diplomático hizo referencia a la llamada ‘Operación Oyamel’, llevada a cabo el pasado 18 de noviembre por la Policía Nacional española, en colaboración con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades policiales de Países Bajos, que culminó con 20 detenidos en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo.

Los detenidos, algunos pertenecientes a la mafia napolitana, presuntamente introducían en España grandes cantidades de droga -cocaína y metanfetaminas- procedente de Sudamérica que iba oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje.

Durante la operación, los agentes incautaron de mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15 mil dólares, tres armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

La red del CJNG en España y su conexión con la mafia napolitana

La investigación reveló que la red del CJNG en España operaba desde una finca en la provincia de Ávila, con ramificaciones en Bilbao y Valencia. Además, otra finca en Talavera de la Reina servía como punto logístico para recibir la maquinaria con droga oculta, para luego enviarla a Italia, en conexión con la camorra (mafia) napolitana.

Entre los detenidos figura un empresario español que habría lavado dinero del cartel a través de varias sociedades mercantiles. Además, las autoridades identificaron al menos dos objetivos prioritarios para la DEA dentro de la estructura española.

La ‘Operación Oyamel’ se desarrolló en dos fases: una destinada a desarticular el núcleo operativo y otra para atacar los puntos de distribución en el País Vasco y Valencia. Durante la fase de explotación conjunta con Países Bajos, se interceptó un cargamento proveniente de Costa Rica, oculto en maquinaria industrial dentro de un contenedor marítimo.

La embajada de Estados Unidos en Madrid también extendió sus felicitaciones a Policía Nacional española, a la DEA y a sus homólogos holandeses por la “exitosa operación conjunta que condujo al arresto de 20 narcotraficantes” vinculados al cártel mexicano. “¡Enhorabuena!“, señaló en una publicación en X.

La investigación por parte de las autoridades españolas comenzó este año, cuando se detectó que estaba introduciendo en España de cocaína oculta en maquinaria industrial de gran tonelaje, aprovechando la estructura corporativa del empresario español detenido, considerado uno de los principales objetivos al servicio del CJNG.

Los investigadores señalan que la organización había reactivado su estructura operativa ante la llegada de un cargamento de droga, oculta en maquinaria pesada, incorporando nuevos miembros mexicanos enviados expresamente por el cártel.

Con información de EFE.