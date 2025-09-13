(VIDEO) Así fue el operativo para detener a Hernán Bermúdez, líder de ‘La Barredora’, en Paraguay

Así fue el operativo para capturar a Hernán Bermúdez, exfuncionario en el gobierno de Adán Agusto López y presunto líder de 'La Barredora'. (Capturas de Pantalla | Crédito: @SantiPenap)

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay, luego de permanecer prófugo de las autoridades mexicanas durante poco más de siete meses.

El exfuncionario fue arrestado en una residencia de lujo, ubicada en la ciudad de Mariano Roque Alonso, dentro del barrio cerrado Surubi’i.

Durante la noche, elementos del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), participaron en un operativo conjunto a cargo del agente fiscal Giovanni Grisetti.

¿Cómo ocurrió la detención de Hernán Bermúdez?

Grabaciones filtradas sobre la captura del presunto líder del grupo ‘La Barredora’ muestran a agentes rodeando la residencia donde se encontraba. Un grupo se dirigió a la entrada principal y, con ayuda de un ariete, derribó la puerta para ingresar al domicilio.

No hizo falta el uso de la fuerza y no se reportó enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el exfuncionario.

Los agentes subieron hasta la segunda planta de la residencia, donde se encontraba Hernán Bermúdez. Ahí lo sometieron mientras revisaban el resto del inmueble.

En el lugar encontraron fajos de dinero y joyas. También se halló un auto de lujo estacionado dentro de la residencia: una Changan UNI-T, SUV compacta fabricada por la automotriz china Changan Automobile.

¿Qué sigue para Hernán Bermúdez?

Luego de la detención, el Ministerio Público de Paraguay informó este sábado 13 de septiembre que la captura de Bermúdez Requena fue con fines de extradición.

La Fiscalía de Paraguay recibió la solicitud de las autoridades mexicanas por la vía diplomática, conforme a un tratado de extradición vigente entre ambos países, lo que permitió que el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, dictara la orden de detención.

De acuerdo con medios de Paraguay, Hernán Bermúdez llegó a ese país a finales de enero de este año, por lo que pasó más de siete meses en condición ilegal.

Según autoridades del país sudamericano, Bermúdez Requena salió de México con rumbo a Panamá, donde hizo escala. Después viajó a Brasil y desde ahí ingresó por tierra de manera ilegal a Paraguay.

Además, la esposa de Hernán Bermúdez Requena entró a Paraguay en mayo, cuando se instaló con él en el exclusivo barrio de Mariano Roque Alonso.

En una publicación en su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al gobierno de Paraguay el apoyo para detener al presunto líder de ‘La Barredora’.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán ‘N’, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, compartió la presidenta.