Elección sin incidentes ratifica a Lilia Cedillo como rectora de la BUAP

Lilia Cedillo logró el triunfo con el 78 por ciento de los votos sectoriales.

La Comisión Electoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que Lilia Cedillo Ramírez fue reelecta como rectora de esta institución, por lo que se mantendrá en el cargo para el periodo 2025-2029.

Al dar conocer los resultados de la jornada electoral que se llevó a cabo este 10 de septiembre, la BUAP reportó que del total de los 223 votos sectoriales representados en el Consejo Universitario, 175 favorecieron a Cedillo Ramírez y 48 a César Cansino Ortiz, es decir, Cedillo logró el triunfo con el 78 por ciento de los votos sectoriales.

La Comisión Electoral detalló que en el sector académico, Cedillo Ramírez obtuvo la victoria en las 44 unidades académicas, con 88 votos sectoriales; mientras que en el sector estudiantil, Cansino Ortiz logró la ventaja en 24 unidades y Cedillo en 20, con un total de 48 y 40 votos sectoriales, respectivamente.

También reportó que en el sector de directores de unidades académicas, los 44 votos correspondieron a Cedillo; y, finalmente, informó que en el Sector no Académico, los tres votos sectoriales también favorecieron a la actual rectora.

La participación estudiantil alcanzó los 81 mil 574 alumnos y alumnas. De ellos, Cedillo Ramírez sumó 34 mil 617 votos, Cansino Ortiz 31 mil 127 y Ricardo Paredes 9 mil 492; los votos nulos fueron 6 mil 338.

En el sector académico, de un padrón de 4 mil 534 docentes, Cedillo obtuvo 3 mil 715 votos, Cansino 405 y Paredes 116.

En el sector administrativo, de los 3 mil 385 trabajadores participantes, 2 mil 774 apoyaron a Cedillo, 331 a Cansino y 98 a Paredes.

En el conteo general universal, Cedillo acumuló 41 mil 150 sufragios, frente a 31 mil 863 de Cansino y 9 mil 706 de Paredes.

La Comisión Electoral informó que los incidentes registrados durante la jornada serán resueltos este jueves 11 de septiembre, mientras que la calificación del proceso se realizará el viernes 12 de septiembre.

Con estos resultados, Lilia Cedillo Ramírez aseguró la continuidad al frente de la Rectoría de la BUAP para el periodo 2025-2029.