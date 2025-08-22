Calendario de registro Pensión del Bienestar: ¿A qué apellidos les toca HOY 22 de agosto?

Estos son los apellidos que se inscriben este viernes 22 de agosto a la Pensión del Bienestar.

¡Saca tu papelito! El calendario de registro para la Pensión del Bienestar 2025 es una herramienta vital para los adultos mayores que buscan acceder al apoyo bimestral de 6 mil 200 pesos.

Si eres una persona mayor que acaba de cumplir 65 años, la Secretaría del Bienestar te espera en sus módulos para que hagas el registro para este programa social.

¿Qué es la Pensión del Bienestar y quiénes pueden registrarse?

La Pensión del Bienestar es un programa creado por el Gobierno de la Cuarta Transformación que, en palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores por sus aportes al desarrollo de México.

Este apoyo económico se da a mexicanas y mexicanos que tienen 65 años o más y no cuentan con otro tipo de pensión.

¿Qué apellidos se registran a la Pensión del Bienestar HOY 22 de agosto?

La Secretaría del Bienestar abrió un nuevo periodo de registro durante dos semanas en agosto. Quienes se inscriban en estos días recibirán su primer pago en septiembre.

De acuerdo con el calendario revelado por Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, los siguientes adultos mayores pueden hacer su registro este viernes 22 de agosto.

Apellidos con T como Torres

U como Ulloa.

V como Vázquez.

W como Wilson

X como Xocoyotzin.

Y como Yunes

Z como Zapata.

La Secretaría del Bienestar pide que las personas adultas mayores respeten el orden de inscripción, esto para que los módulos puedan agilizar los registros.

Documentos necesarios para registro de la Pensión del Bienestar

Para llevar a cabo el registro en la Pensión del Bienestar, los solicitantes deben presentar la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a seis meses) como recibos de luz, agua, gas, teléfono o predial.

Número telefónico de contacto (celular y de casa).

¿Cómo estará el registro de la Pensión del Bienestar los próximos días?

El registro se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. Las inscripciones se harán en este orden los próximos días:

Sábado 23 de agosto: Todas las letras.

Lunes 25 de agosto: Apellidos con letras A, B, C.

Martes 26 de agosto: D, E, F, G, H

Miércoles 27 de agosto: I, J, K, L, M

Jueves 28 de agosto: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 29 de agosto: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sábado 30 de agosto: Todas las letras.

Recomendaciones para hacer un registro exitoso de la Pensión del Bienestar

Es recomendable que los adultos mayores acudan puntualmente al módulo que les corresponde según la letra de su apellido.

Para evitar contratiempos y largas filas, es aconsejable llegar temprano y llevar todos los documentos requeridos en original.

Si alguna persona no puede acudir personalmente, puede solicitar una visita a domicilio a la Secretaría del Bienestar para que personal de la dependencia tome sus datos en casa.