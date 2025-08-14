Abogados de Carlos Treviño explican detención en EU: ‘Sheinbaum recibió información incorrecta’

Sheinbaum aseguró que Carlos Treviño iba a ser deportado a México para ser juzgado por corrupción.

¿Le pasaron información errónea a Claudia Sheinbaum? Abogados de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), aclararon que su cliente es “inextraditable” a México y que está en Estados Unidos de manera legal.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que “un exdirector de Pemex” había sido detenido en EU. “Lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, aseguró en la ‘mañanera’.

De acuerdo con Sheinbaum, la solicitud para deportar a Carlos Treviño, exhibido por Emilio Lozoya en el caso Odebrecht, tenía “más o menos” cinco años de antigüedad.

¿Qué dijeron los abogados de Carlos Treviño sobre su detención?

El despacho Zamudio Abogados aseguró que en realidad Carlos Treviño fue detenido “por una confusión de carácter migratorio”.

La defensa de Treviño arremetió contra las autoridades mexicanas y agregó que el caso que se construyó contra el exfuncionario de Pemex fue desechado en Estados Unidos ya que “se consideró que toda la investigación era una persecución de sus derechos fundamentales y el debido proceso”.

“Es falso que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión. Y es inexacto que lo vayan a deportar porque el caso del señor Carlos Treviño está siendo revisado por un juez de la materia”

“La presidenta ha recibido información imprecisa e incompleta al grado que la confusión que la actual retención de Carlos no fue ayer, sino antier”, apuntaron.

Los abogados de Carlos Treviño criticaron al Gobierno de Sheinbaum por lo que, consideraron, es un intento de procesar sin pruebas a un ciudadano inocente.

“Es preocupante que existan relaciones transaccionales de personas entre países fuera del marco del tratado de extradición porque una cosa es que manden miembros de la delincuencia organizada que representan un peligro para la seguridad nacional”, indicaron en referencia a la segunda extradición masiva de 26 narcos a EU.