Lilly Téllez pide orden de restricción contra senadoras de Morena: ‘Son sumamente violentas’

La senadora Lilly Téllez afirmó este viernes 27 de junio que demandará a las legisladoras Malú Mícher y Karina Ruiz luego de que las morenistas “la amenazaran” con unas tijeras con las que buscaban cortar el cable del megáfono que portada durante la sesión del miércoles en el Senado.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que la legisladora Karina Ruiz le colocó las tijeras frente a la cara, acción que denunciara ante las autoridades.

“Está en video que la senadora Malú Micher le dio las tijeras o le dio la orden, para que la senadora Karina pasara y puso las tijeras frente a mi rostro”, acusó.

Aseguró que se trata de un “arma punzocortante en un momento muy delicado y las tijeras frente a mi rostro es algo muy peligroso, así que por supuesto las voy a denunciar”.

Lilly Téllez pedirá una orden de restricción contra senadoras morenistas

En entrevista con medios de comunicación, la senadora Lilly Téllez informó que pedirá una orden de restricción contra las dos senadoras de Morena luego del altercado que se presentó en la sesión del Senado.

“Ojalá las autoridades se atrevan a hacer justicia como debe ser. Necesito una orden de restricción porque son sumamente violentas”, dijo la legisladora.

En redes sociales, Lilly Téllez aseguró que presentó la denuncia el jueves 26 de junio ante la Fiscalía General de la República “por las agresiones” de las senadoras de Morena, Malú Mícher y Karina Ruiz.

Malú Mícher y Karina Ruiz se enfrentaron a Lilly Téllez en la sesión del miércoles. (Cuartoscuro)

“Solicité que se dicten medidas de protección a mi favor para evitar nuevos actos de violencia que comprometan mi integridad física”, agregó.

Además, mostró la denuncia que dirigió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

¿Qué pasó en el Senado entre Lilly Téllez, Malú Mícher y Karina Ruiz?

La senadora Lilly Téllez ha usado un megáfono en las sesiones del Senado para protestar en contra de algunas reformas o para dar su opinión durante alguna discusión.

El incidente al que hace referencia la senadora ocurrió el pasado 25 de junio cuando protestaba en contra de Juan Antonio Ferrer Aguilar, extitular del fracasado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) creado en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El exfuncionario se irá como embajador permanente ante la UNESCO, en París, Francia.

La senadora panista recordó que es el responsable de la falta de medicamentos.

“El responsable que pagó 400% más caros las mascarillas, ventiladores y pruebas COVID, ese ladrón que dejó a los hospitales sin insumos y enriqueció a Andy López Beltrán (hijo del expresidente y actual secretario de Organización de Morena), en lugar de ir a la cárcel lo van a mandar a París, pagado con tus impuestos después de haberte dejado sin medicamentos, sin servicios de salud, sin servicios hospitalarios.

Con su megáfono en mano, Téllez acusó que Juan Antonio Ferrer fue quien destruyó el sistema de salud y provocó el desabasto de medicinas. Mientras gritaba, la senadora Karina Ruiz intentaba cortar el cable, el aparato con unas tijeras.

El hecho quedó registrado en video, mismo que la senadora Lilly Téllez compartió.

“Las legisladoras pandilleras cortaron con tijeras el cable de mi megáfono, pero no me callaron. Desde que empecé a protestar contra el corrupto de Ferrer, me mandaron a las pandilleras”, reiteró.