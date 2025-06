Acusan a Lilly Téllez de provocar a comunidad LGBT+ tras persignarse: ‘Ellos me dijeron groserías’

Lilly Téllez desató una nueva polémica en el Senado, ahora con ciudadanos de la comunidad LGBT+ que visitaron la Cámara Alta este jueves 26 de junio en el marco del mes del orgullo.

La senadora Alejandra Arias Trevilla denunció que Lilly Téllez “se persignó” mientras los ciudadanos la acompañaban en un mensaje a medios de comunicación, lo que habría provocado insultos de los invitados, para que finalmente la senadora panista regresara al pleno.

“Me parece una falta de respeto absoluta que la senadora Téllez haya salido y haya agredido a mis invitados, denostando su condición. Porque salió a persignarse, provocando a mis invitados, y se volvió a meter al pleno del Senado”, reclamó Arias Trevilla.

La senadora se disculpó públicamente con sus invitados, y dijo que en el Senado defienden a todos sin importar su identidad sexual. Su mensaje fue aplaudido por la bancada de Morena.

“Y que en mi evento se me falte al respeto a mí y a mis amigos de la comunidad (LGBT+) no lo permito”, dijo la senadora.

Lilly Téllez niega haber provocado a ciudadanos LGBT+

Lilly Téllez negó haber provocado a los miembros de la comunidad LGBT+, y aseguró que mientras ella se dirigía a su lugar de trabajo le gritaron las personas invitadas de Arias Trevilla, a lo que ella respondió con el gesto.

“Ignoraba que había un evento, pero los invitados de la senadora me dijeron unas palabras soeces. Yo no voy a pedir que los ciudadanos me pidan una disculpa (en referencia a la disculpa pública que recibió Gerardo Fernández Noroña). Yo respeto que me digan lo que ellos quieran, me dijeron una groserías y me persigné porque me estaban faltando al respeto”, dijo Téllez.

La senadora aseguró que ellos merecen respeto y son bienvenidos al Senado.

“Ellos merecen respeto, porque antes que nada son seres humanos y su dignidad es inviolable, y no nada más el respeto a su dignidad y son muy bienvenidos aquí. Y si a mí me insultan como lo hicieron, no les voy a exigir una disculpa y les mando bendiciones a la comunidad trans”, dijo Téllez en el pleno del Senado, recibiendo aplausos de la oposición y reclamos desde la bancada de Morena.