‘Hay que dejar de hacer política en X’: Sheinbaum a consejera de Morena tras ‘perder visa’ con Landau

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Morena no respalda el mensaje de la militante Melissa Cornejo, quien generó polémica tras publicar un comentario ofensivo contra Estados Unidos. La publicación fue calificada como “vulgar” por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien además solicitó que se le cancelara la visa.

“Yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X. Está bien que se manifiesten las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte, lo importante es el contacto directo, el trabajo en el territorio abierto”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina de este viernes.

La reacción de la presidenta ocurre luego de que Landau solicitara la cancelación de la visa de Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, quien expresó su inconformidad por la decisión de Estados Unidos de retirar visas a personas que compartieran en redes sociales contenido a favor de las recientes protestas de migrantes en Los Ángeles, California.

¿Qué decía el ‘vulgar’ tuit de Melissa Cornejo?

En su tuit, Cornejo escribió: “Van a quitar visas a quienes compart (...) ¡Viva la raza y métanse mi visa por el culo!”, acompañado de una fotografía viral en la que un hombre ondea la bandera mexicana frente a un coche en llamas, como respuesta a las redadas migratorias masivas realizadas en esa ciudad.

Sin embargo, la consejera de Morena en Jalisco decidió eliminar la publicación y restringir su cuenta minutos después de que Landau se pronunciara al respecto.

Desde el 6 de junio, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo operativos en centros laborales para detener a migrantes en situación irregular. Estas acciones han provocado manifestaciones, de las cuales han surgido imágenes de personas ondeando la bandera mexicana junto a vehículos dañados.

¿Qué respondió Christopher Landau tras el tuit de Melissa Cornejo?

Al respecto, Christopher Landau evidencio cómo ciertas publicaciones que critican al gobierno estadounidense o fomentan conductas inaceptables pueden ser motivo suficiente para la cancelación de una visa por parte de ese país.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero si te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hacia ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes”.

“Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”, respondió Landau a la publicación de Cornejo también en las redes sociales.

Sheinbaum señaló que su movimiento político no puede “nunca” estar de acuerdo con acciones violentas y reiteró su llamado a que quien se manifieste lo haga pacíficamente.

“No podemos estar de acuerdo. Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y hay que promover siempre la paz”, señaló.

La tensión bilateral ha crecido en los últimos días debido a los recientes señalamientos de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien acusó a Sheinbaum de incitar las protestas en Los Ángeles, algo rechazado como “absolutamente” falso por la mandataria mexicana.