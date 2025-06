EU te checa el ‘Face’: ¿Te pueden cancelar la visa por insultar en redes sociales como a Melissa Cornejo?

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ordenó la cancelación inmediata de la visa de Melissa Cornejo, consejera estatal de Morena en Jalisco, al considerar que su publicación sobre las manifestaciones de migrantes en Los Ángeles promovía la violencia y utilizaba un lenguaje “vulgar”.

La polémica se desató cuando la política originaria de Zapopan, Jalisco, publicó el pasado 9 de junio una fotografía en la que se observa a un manifestante portando la bandera de México, al lado de un automóvil incendiado que exhibía una consigna ofensiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés).

Christopher Landau, quien recientemente se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, expresó su inconformidad con la publicación de Melissa Cornejo e informó que había ordenado su cancelación.

“Puedo informarte que personalmente ordené cancelarla después de ver ese vulgar posteo. Y no te sorprenderá lo que me respondieron: que ni siquiera tienes una visa válida para cancelar. Qué fácil resulta hablar con desprecio de ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes. Quienes glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (‘FU** ICE’) no son bienvenidos en nuestro país”, escribió el diplomático este jueves.

Ante este peculiar caso, entre los usuarios de redes sociales ha surgido una duda: ¿te pueden quitar tu visa por insultar a un miembro del gobierno de Estados Unidos?

¿Qué dice el gobierno de EU sobre la cancelación de visas por insultos o publicaciones en redes sociales?

Al respecto, no existe una norma, ley o reglamentación que especifique que las autoridades estadounidenses pueden retirarle la visa a un visitante extranjero por insultos o publicaciones vulgares en redes sociales, como es el caso de la morenista jalisciense.

Sin embargo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, en su sección 104(a), señala que el Secretario de Estado tiene autoridad plena y discrecional sobre las funciones consulares, incluida la regulación de visas.

Además, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado establece que un funcionario consular es el encargado de determinar si una persona es elegible para recibir una visa.

Estas decisiones no pueden ser impugnadas en los tribunales, bajo la doctrina legal de consular nonreviewability aprobada por la Suprema Corte de Estados Unidos.

Otra norma que podría tomarse en cuenta para la cancelación o negación de la visa es la sección 212(a)(4) de dicha ley, donde se establece que se puede negar la visa a todo extranjero que, en opinión del funcionario consular, en algún momento se convierta en una carga pública.

“Todo extranjero que, en opinión del funcionario consular al momento de solicitar una visa, o en opinión del Procurador General al momento de solicitar admisión o ajuste de estatus, sea probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública es inadmisible”, señala el Departamento de Estado en su sitio oficial.

Los factores que puede tomar en cuenta el funcionario estadounidense para la negación o aprobación de la visa son: la edad, la salud, el estado familiar, los activos, los recursos, la situación financiera, la educación y las habilidades.

La polémica. Melissa Cornejo, consejera Estatal del partido Morena en Jalisco, mostró su apoyo a las protestas migrantes, pero esto molestó al subsecretario de Estado de EU (Especial)

¿Estados Unidos hace revisión de redes sociales para autorizar visas?

En días recientes, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó el 3 de junio intensificar las revisiones en las redes sociales de los visitantes extranjeros para la autorización de visas. No obstante, estas instrucciones aplicaban únicamente para quienes tenían previsto visitar la Universidad de Harvard.

La instrucción de Marco Rubio se dio a conocer días antes de que comenzaran las manifestaciones en Los Ángeles, en protesta por las redadas de migrantes ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Es importante señalar que este proceso por parte de las autoridades de Estados Unidos sí está reglamentado, ya que los visitantes extranjeros deben proporcionar sus cuentas de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y YouTube como parte de su evaluación de elegibilidad.