Sheinbaum debe dar apoyo legal a ‘El Mayo’ Zambada, pero no caer en sus chantajes: Monreal

El Gobierno de Claudia Sheinbaum debe brindar apoyo legal al narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien presuntamente fue secuestrado en México y llevado “de manera ilegal” a Estados Unidos, opinó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, este viernes 21 de febrero.

“Si demuestra la defensa (de ‘El Mayo’ Zambada) que fue secuestrado y que fue ilegalmente llevado a Estados Unidos, tiene que proceder a señalar que se violó la ley, se violó el Tratado de Extradición y, por tanto, el principio de legalidad. (Esto) no tiene nada que ver con que la presidenta proteja o ayude a algún narcotraficante”, declaró el morenista.

En una carta, Ismael ‘El Mayo’ Zambada exigió su repatriación y advirtió que de no concretarse, México y EU sufrirán un colapso en su relación bilateral, esto según el documento que fue entregado en el consulado en Nueva York.

Al respecto, Monreal consideró que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no debe admitir ninguna especie de chantaje.

“Eso sí no. El tono de que si no haces esto, pasara esto, eso no me parece que el Estado Mexicano lo pueda admitir. Ningún chantaje de ninguna persona y menos de presuntos delincuentes”, puntualizó.

Ricardo Monreal agregó que independientemente de los delitos de ‘El Mayo’ Zambada, se debe cuidar “la legalidad, el Estado de Derecho” de México.

“Se tiene que respetar el debido proceso, la cooperación internacional, y que todo esto sea más fluido y respetando la soberanía de nuestro país. Hacer lo contrario, violar la ley, omitir la defensa de ciudadanos mexicanos frente a actos ilegales de otros países bajo el pretexto de que cometieron delitos, no estamos de acuerdo", sostuvo.

¿Qué estrategia debe ejecutar la defensa de ‘El Mayo’ Zambada, según Ricardo Monreal?

Ismael ‘El Mayo’ Zambada argumenta que su captura fue ‘orquestada’ por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En una carta publicada en agosto de 2024, ‘El Mayo’ Zambada contó que acordó asistir a una reunión, en un rancho a las afueras de Culiacán, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, alcalde de Culiacán, quien fue asesinado ese mismo 25 de julio.

Sin embargo, ‘El Mayo’ Zambada terminó siendo entregado y puesto en una aeronave que lo llevó a Estados Unidos, donde las autoridades lo aprehendieron.

“(Esa historia) tendrá que hacerla valer el abogado o los abogados de él en la Corte y en el juzgado en donde se está llevando a cabo este asunto en Nueva York. Los abogados tienen que presentar las pruebas de que así sucedió”, opinó Monreal.

El coordinador de los diputados de Morena destacó que hay precedentes similares al arresto y entrega de Ismael ‘El Mayo Zambada’.

“Recuerdo el caso del doctor Álvarez Machain, que fue secuestrado por agentes de la DEA hace años, con el caso Enrique Camarena. Lo secuestraron y lo llevaron a juicio en una Corte de Estados Unidos, y los abogados de Álvarez Machain demostraron que había sido secuestrado de manera ilegal y Estados Unidos y la Corte Suprema resolvió la repatriación y la ilegalidad del proceso”, detalló.