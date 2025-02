‘El Mayo’ Zambada exige a Sheinbaum que lo repatrie a México: ¿Qué le respondió la presidenta?

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que enfrenta la posibilidad de ser condenado a muerte en Estados Unidos, envió una carta al Gobierno de México en la que exigió su repatriación.

Si no vuelve a nuestro país, el capo advirtió que la relación entre México y Estados Unidos sufrirá “un colapso”. ¿Cuál fue la respuesta de Claudia Sheinbaum?

En la ‘mañanera’ de este viernes 21 de febrero, la mandataria confirmó que el Gobierno recibió esa carta en el consulado de México en Nueva York.

“El fiscal (Alejandro Gertz Manero) ha estado trabajando mucho este tema porque más allá del personaje, de la persona, de lo que está solicitando, más allá de sus delitos, el asunto es cómo se da esta detención“, comentó.

La titular del Ejecutivo adelantó que el fiscal Gertz Manero dará más detalles sobre el caso en la conferencia del próximo martes 25 de febrero.

¿Relación entre México y EU colapsará si ‘El Mayo’ no es repatriado?

Claudia Sheinbaum reconoció que ‘El Mayo’ Zambada sí tiene razón en un punto de la carta en la que pide que sea repatriado a México.

“Sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía (de México) y el juicio. Nadie está defendiendo al personaje, sino al hecho (...) Más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento”, aclaró.

'El Mayo' Zambada argumenta que debido a que su detención fue ilegal, las autoridades de Estados Unidos no lo pueden condenar a muerte. (Nación321/Especial)

Precisamente el 20 de febrero, la presidenta Sheinbaum presentó dos iniciativas de reforma a dos artículos de la Constitución para ‘blindar’ la soberanía de México, esto después de que Donald Trump declaró como terroristas a seis cárteles mexicanos.

La mandataria también consideró que la relación entre EU y México no colapsará si ‘El Mayo’ no es repatriado. “Ese es otro tema y no lo creo. El tema aquí es el cumplimiento de la ley”.

‘Esta exigencia no es opcional’: ¿Qué dice la carta de ‘El Mayo’ Zambada?

En la carta a la que tuvo acceso el diario Reforma, el líder del Cártel de Sinaloa afirmó que su detención y entrega a autoridades de Estados Unidos fue “irregular e ilegal”.

“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte (...) EU incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso”, puntualizó.

Por ello, ‘El Mayo’ Zambada asegura que la administración de Claudia Sheinbaum tiene la obligación de “intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. Esta exigencia no es opcional”.

Ismael Zambada subrayó que si no es repatriado, su caso sentará un “precedente peligroso” en las relaciones con Estados Unidos y dará ‘carta blanca’ a autoridades extranjeras para que detengan a personas mexicanas y las extraditen sin informar al Gobierno.

“Permitiría que en cualquier momento, cualquier Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía”, agregó.

‘El Mayo’ Zambada dijo que el Gobierno de Sheinbaum puede exigir su repatriación a EU “argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México”.