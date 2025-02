Calderón ‘respalda’ a Sheinbaum sobre intervención por cárteles designados como terroristas: ‘Es peligroso’

El expresidente Felipe Calderón está de acuerdo con la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, sobre el riesgo que implica designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

Calderón explicó que sí son grupos del crimen organizado por el tipo de violencia generan terror entre la población.

“El asunto es que si se llega a declarar terroristas por el congreso de EU, eso permite una política abusiva de los americanos porque le dan chance de meterse en donde no se debe meter, que es en otro país”, dijo el expresidente en entrevista con Adela Micha.

La recomendación del exmandatario es que el Gobierno de México colabore con Estados Unidos y se tome en serio las advertencias de Donald Trump.

“La presión del gobierno de EU siempre está ahí y lo que se tiene que hacer es tener un gobierno que pensando en el bien de los mexicanos tenga una relación a todo dar con los gringos”, añadió.

Felipe Calderón ‘presumió’ que el mejor momento de la relación entre México y Estados Unidos fue durante su administración cuando se vivió el llamado México Moment.

“El tema que se viene en una semana es muy grave, y no podemos estar jugándole al valiente, sino lo que tenemos que hacer es política, democracia, acuerdos”, apuntó Calderón.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la designación de Trump de los grupos terroristas?

Ante el decreto de Donald Trump sobre designar a los cárteles como terroristas, Sheinbaum aclaró que su gobierno no defiende al crimen organizado.

“Nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga. ¡Por supuesto que no! Que no haya confusión: Nosotros lo que defendemos es la soberanía, ellos le puede llamar como quieran, (pero) si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos”, dijo la mandataria.

La presidenta Sheinbaum hizo antes un llamado a que Trump mejor se concentre en hacer investigaciones en su país y ataque, por ejemplo, las estructuras de lavado de dinero.

Sheinbaum criticó la orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que pidió eliminar a los cárteles de la droga.

“Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación”, afirmó.

Tan solo un mes después de asumir la Presidencia de Estados Unidos, la administración de Donald Trump publicó el decreto donde las organizaciones criminales aparecen en la ‘lista negra’.

Entre ellos están el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y a la nueva Familia Michoacana.

Una de las consecuencias de que los grupos del crimen organizado mexicanos estén considerados como organizaciones terroristas es que se castiga con más fuerza el apoyo material o de recursos, lo que debilitaría su estructura en caso de que reciban armas o ingresos de manera irregular.

Como parte de la respuesta de Sheinbaum, propuso reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución, con el objetivo de blindar al país de la injerencia e, incluso, una posible “invasión” estadounidense.