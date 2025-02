Asesor de seguridad de Trump amenaza a los cárteles: ‘Desataremos el infierno, están advertidos’

El Gobierno de Donald Trump lanzó una nueva amenaza contra los cárteles que se atrevan a cruzar la frontera con Estados Unidos, esto después de que el presidente estadounidense declarara a dichos grupos delictivos como organizaciones terroristas.

En un evento, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Mike Waltz, advirtió este viernes 21 de febrero a los cárteles: “Vamos a desatar el infierno sobre los cárteles. Ya es suficiente. Estamos asegurando nuestra frontera y los cárteles están advertidos“.

Mike Waltz destacó que ahora, tanto México como Estados Unidos, realizan trabajos conjuntos para reforzar la frontera entre ambas naciones y así evitar el tráfico de drogas como de migrantes.

“Ahora, han visto imágenes del Ejército Mexicano realizando patrullajes conjuntos con nuestra Patrulla Fronteriza y con nuestro ejército para asegurar la frontera de Estados Unidos", expresó.

Por último, el funcionario añadió que el propósito de la nueva administración de Donald Trump es proteger la soberanía de EU y a los ciudadanos: “Sin una frontera, no tienes un país, y no tienes soberanía. Y si no hay nada más importante que ‘América Primero'“.

México y EU envían patrullas para reforzar la frontera

Estados Unidos y México acordaron el envío de patrullas a cada lado de su frontera, compartir más información y establecer métodos de comunicación inmediata, según informó el Departamento de Defensa estadounidense.

El acuerdo es fruto de una reunión entre el jefe del Comando Norte de EU, el general Gregory Guillot, y el secretario de la Defensa de México, Ricardo Trevilla, sobre cooperación en materia de seguridad, indicó en una nota el jefe de gabinete de la Defensa estadounidense, Joseph Kasper.

“El general Trevilla y el general Guillot acordaron realizar patrullas coordinadas en su respectivo lado de la frontera, incrementar la información compartida y establecer métodos de comunicación inmediata. El acuerdo enfatiza que cada país respetará la soberanía del otro”, explica la nota.

Las autoridades migratorias estadounidenses reportaron una reducción de un 85 por ciento de los cruces en la frontera sur con México durante los primeros 11 días del segundo Gobierno de Donald Trump, que asumió el pasado 20 de enero, frente al mismo periodo de 2024.

¿Qué cárteles mexicanos fueron designados como terroristas?

La administración Donald Trump ‘cumplió su palabra’ y este jueves 20 de febrero designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

De acuerdo con el documento publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las organizaciones criminales que aparecerán en la lista negra son:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación

Cárteles Unidos

Cártel del Noreste

Cártel del Golfo

Familia Michoacana.

Que los cárteles de la droga mexicanos ahora sean considerados terroristas, implica el ingreso a la lista de organizaciones terroristas extranjeras, donde también están grupos extremistas como Hamás o Hezbolá.

Con información de EFE