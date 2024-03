Periodista Reyna Haydee acusa censura de Jesús Ramírez a periodistas en la ‘mañanera’

“Usted no me censura, pero ellos sí, su equipo encuentra la forma de hacerlo”, dijo Reyna Ramírez en la conferencia matutina de este martes.

La periodista Reyna Haydee Ramírez ‘acusó’ de censura a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, durante la conferencia ‘mañanera’ de este martes.

La reportera aseguró que ha tenido que colarse y hacerse pasar como turista para entrar a Palacio Nacional debido a que le negaban el acceso.

“Me tuve que meter in fraganti al Palacio Nacional porque no me dejaban, tuve que meterme como turista y dar un recorrido, pero me escapé para traerle un escrito a Jesús”, explicó.

Fue entonces cuando pudo sacar una fecha con la intención de entrar a la conferencia, aunque con el temor de que la descubrieran y la sacaran bajo el argumento de que “el salón está lleno”, dijo la reportera.

#EnLaMañanera | La periodista @rynram estar censurada de la “mañanera”; aseguró que tuvo que “colarse” para poder entrar al recinto. “Usted no me censura, pero ellos (su equipo) encuentran la manera de hacerlo” afirmó. pic.twitter.com/9QpBb6sBR7 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) March 26, 2024

Así respondió AMLO a las acusaciones de censura

Ante estas afirmaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya censura a cualquier periodista en este sexenio.

El llamado de la reportera al presidente fue a no aplicar este tipo de vetos a la libertad informativa debido a que ella ha sido censurada entre 3 a 5 meses.

“El gobernante tiene que escuchar y respetar a todos, me gusta más la palabra respeto que tolerancia. Es una obligación que tiene un gobernante de respetar a los ciudadanos”, fue la respuesta de AMLO.

AMLO expresa su solidaridad hacia Jesús Ramírez Cuevas

López Obrador expresó su solidaridad hacia Jesús Ramírez debido a que se ha “desatado una campaña muy escandalosa y calumniosa en contra de Jesús Ramírez Cuevas.

“Es un servidor público con convicciones. Lo conozco desde hace muchos años y siempre ha estado luchando por causas justas”, agregó el presidente.

AMLO aseguró que su vocero es “incorruptible” y “constructor del movimiento de transformación”. Recordó que le ayudó durante un ‘bloqueo informativo’ por lo que crearon juntos un periódico que repartían plaza por plaza en los pueblos y de casa en casa.

¿Quién es Reyna Haydee?

No es la primera vez que Reyna Haydee pone ‘en aprietos’ a AMLO durante la conferencia matutina. En distintos eventos le ha cuestionado datos en temas de seguridad. Ella es originaria de Sonora y se define como reportera autónoma.

Reyna Ramírez es parte de la red de Periodistas de a Pie y cofundadora de la Red Sonora de Periodistas.

Se trata de un colectivo de dicho estado quienes “defienden el periodismo ético”, según describen en su cuenta de ‘X’, antes Twitter.