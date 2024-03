AMLO: disputas entre bandas ‘no afectan a la población’

El presidente acotó que los hechos se han dado entre personas vinculadas a las mismas bandas criminales, y precisamente por eso podría ser que no quieran denunciar formalmente los secuestros en Sinaloa. [Fotografía. Leo Espinoza/Cuartoscuro]

El levantón de 66 personas en Sinaloa es por enfrentamiento entre bandas y no busca afectar a la población en general, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

“Decirles que se dieron estos secuestros, afortunadamente, ya la mayoría han sido rescatados o han regresado a sus casas bien… Y es una confrontación de bandas”, sostuvo el mandatario, ayer, en Palacio Nacional.

La disputa estaría entre Los Chapitos, escisión del Cártel de Sinaloa comandada por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, y el grupo de Ismael el Mayo Zambada.

Al corte que dio en la mañana, la cifra se mantenía en ocho personas pendientes de ser liberadas, luego de que fueron levantadas el viernes en sus domicilios.

“Ya hay 58 localizados, faltan ocho, y se está trabajando en eso. Ya se tiene la identidad de algunos de los ocho, no hay afortunadamente menores de edad”, aclaró López Obrador.

Al mandatario se le preguntó si haría un llamado a las personas que fueron liberadas a emitir denuncias, pues había resistencias a hacerlo.

“Pues es que ya se está hablando con ellos, se tienen las investigaciones”, dijo.

Sin embargo, acotó que los hechos se han dado entre personas vinculadas a las mismas bandas criminales, y precisamente por eso podría ser que no quieran denunciar formalmente.

“Decirle a la gente que la información que tenemos es esa, que no es contra la población en general, que es un asunto de grupos y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población… Podría ser, podría ser (que por eso no denuncian)”, aseguró.

El Presidente también refirió que los hechos se vinculan con un enfrentamiento que hubo entre la Guardia Nacional y presuntos delincuentes, que dejó un saldo de tres personas detenidas y un elemento fallecido.

“Mandarle un abrazo a los familiares del soldado que perdió la vida, primero. Hay otro herido; afortunadamente ya fuera de peligro”.

Reportó que hay mil 800 elementos desplegados en la zona, entre los que ya estaban, la reorganización de otros y los que fueron enviados como reforzamiento.

El jefe del Ejecutivo descartó ampliar la información por la secrecía que requiere el caso.

“Sí, nosotros estamos bien informados, o sea, sí tenemos información, nada más que por razones obvias no podemos decir todo, porque además lo que queremos es que no haya pérdidas de vidas humanas, eso es lo que más nos importa”, aclaró.

Durante la conferencia, el Presidente también acotó las declaraciones que hizo para CBS, de Estados Unidos, respecto de que en México sí se produce fentanilo.

“En algunos lugares se ha decomisado fentanilo, muy poco elaborado en México, pero sí hay componentes de fentanilo, los llamados precursores químicos, que llevan a que se elabore el fentanilo, igual que en Estados Unidos, eso incluso aceptado por la fiscalía de Estados Unidos, y lo mismo en Canadá”, apuntó.

Justificó que la declaración la hizo para que no sólo atribuyan el problema a México.

“Para que no saquen de contexto nuestros adversarios mi respuesta, lo que planteé fue: ‘a ver, ustedes nada más voltean a ver hacia México, todo es México, ¿y qué pasa en Estados Unidos?’ Ese es el sentido, pues. Es un asunto en el que tenemos que ayudar todos, no culpar a México”.

De acuerdo con el informe de seguridad presentado la semana pasada, en lo que va de la administración se han decomisado 8 mil 206 kilogramos de la sustancia, y se han identificado 2 mil 459 laboratorios clandestinos, con lo que se han asegurado 246 toneladas de drogas químicas, sobre todo metanfetaminas.