AMLO ironiza sobre supuestas amenazas de muerte vs. García Harfuch: ¿Qué dijo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló del bulo publicado por Carlos Loret de Mola, en el que aseguraba que Omar García Harfuch, exjefe de la policía de la CDMX, había salido de México por haber recibido amenazas de un grupo criminal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano se lanzó contra el comunicador y lo acusó de inventar cosas para desprestigiar a su gobierno.

“Ayer estaba viendo cómo Loret de Mola sacó un artículo diciendo que Omar García Harfuch había sido amenazado y se había ido del país, ¡imagínense! Y desde luego, ‘miren, cómo está México, qué más ejemplo quieren de lo mal que está todo si el que fue de seguridad se tiene que ir porque está amenazado’ y luego Harfuch contesta, ‘estoy de vacaciones con mi familia’”, dijo entre risas.

“¿Quién sabe qué otra cosa va a inventar (Loret de Mola)?”, añadió AMLO y recordó cuando el presentador de noticias participó en el montaje del caso Cassez-Vallarta.

El titular del Ejecutivo también acusó a Loret de Mola de “meter el micrófono a la gente” de Acapulco para que estos dijeran que López Obrador no había acudido a la zona de desastre tras el paso del huracán Otis.

“Con ganas de que me mandarán a Palenque, Chiapas (en referencia al nombre de su racho ‘La Chingada’), dijo AMLO.

“Todo eso es parte de la temporada electoral, lo que tenemos que hacer es tenerle confianza a la gente porque el pueblo no es tonto. Por eso nadie les cree, van perdiendo credibilidad y ya no les pagan tanto como antes, ya no le sirven a los machuchones”, afirmó.

‘Por ninguna amenaza me voy a ir’: García Harfuch

Omar García Harfuch confirmó que está fuera de México; sin embargo, aclaró que está de vacaciones con su familia “después de 15 años de trabajo ininterrumpido”.

Asimismo, el policía adelantó que regresará a México en los primeros días de enero, al terminar las fiestas de fin de año y así reincorporarse a los equipos de trabajo tanto de Claudia Sheinbaum como de Clara Brugada.