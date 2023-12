García Harfuch revela cuándo regresará a México: ‘Por ninguna amenaza me voy a ir’

¿Cuándo regresará Omar García Harfuch a México? El exsecretario de Seguridad Ciudadana confirmó este miércoles que está fuera de México y explicó las razones de su salida, además de la fecha en que regresará para seguir trabajando rumbo a las elecciones de 2024.

En entrevista para RadioFórmula, García Harfuch reconoció que siempre ha habido amenazas y alertamientos, pero ninguno de ellos de tal magnitud que lo haga huir del país por esta razón.

“Quiero dejar claro que no es mi perfil, que no es mi manera de ser, que por una amenaza yo me vaya o deje de hacer algo, nunca lo voy a hacer, por ninguna amenaza o ningún tipo de riesgo, porque es el trabajo que yo escogí y lo voy a hacer siempre con todo el gusto del mundo”, aclaró.

Lo anterior, luego de que el martes se dieran a conocer versiones sobre su supuesta huída del país debido a que había recibido amenazas de muerte tras el atentado que sufrió en 2020, cuando elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intentaron matarlo.

Harfuch dijo que la decisión de tomar vacaciones, después de 15 años de trabajo ininterrumpido, fue después de participar en el proceso interno de Morena para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“La realidad es que cuando pasó el proceso de la encuesta que fue un proceso duro, largo, tedioso, desde ese momento yo ya había hablado con la doctora Claudia Sheinbaum para comentarle y si no tenía inconveniente, salir unos días”, agregó.

El policía adelantó que regresará a México en los primeros días de enero, al terminar las fiestas de fin de año y así reincorporarse a los equipos de trabajo tanto de Claudia Sheinbaum como de Clara Brugada.

¿Qué sigue para Omar García Harfuch?

Omar García Harfuch explicó que parte del trabajo con ambas precandidatas es realizar asesorías en materia de seguridad, por lo que se preparan proyectos sobre este tema.

En cuanto a su camino rumbo al Senado, el exsecretario de Seguridad Ciudadana aseguró que es una posición en la cual podrá estar cerca de la ciudadanía y trabajar para enviar iniciativas relacionadas con el área de seguridad en beneficio de la población.