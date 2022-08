AMLO llama a ver documental de Netflix ‘Cassez-Vallarta’: ‘A lo mejor lo ponen aquí gratuito’

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los mexicanos a ver la serie documental de Netflix “El caso Cassez Vallarta: una novela criminal”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario mexicano dijo que trabajos televisivos como el producido por Netflix ayudan a que la ciudadanía se informe sobre los montajes que se realizaban en sexenios pasados.

“No está mal que todo esto se esté ventilando. Esta historia de la aprehensión de la señora Florence Cassez y el montaje no se conocía, la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Estos temas se ocultaban”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

“No quiero hacerle la publicidad aquí al documental, pero ojalá la gente lo viera. ¡Vean ese documental sobre este tema! Búsquenlo”, urgió.

No obstante, después de que le informarán que para ver el documental se tenía que pagar una suscripción de 190 pesos al mes, López Obrador dijo que “a lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito’.

Asimismo, insinuó que los partidos partidos políticos podrían pagar a Netflix para que se difunda el documental.

“Si es interesante que se conozca. No se puede cambiar una realidad que no se conoce y sobre todo debemos luchar por la no repetición. Antes se cometían esas atrocidades y nadie se enteraba”, señaló.

En este contexto, el titular del Ejecutivo pidió que se exhibieran declaraciones del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, quien afirmó que Felipe Calderón no podía tomar decisiones sin el aval de Genaro García Luna.

Finalemente, reiteró que la detención de Florence Cassez por secuestro “fue un montaje”.