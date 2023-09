‘Una no es suficiente...’ Alcaldesa de Tlalpan va por reelección para resolver pendientes

Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, rechazó que vaya a buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno por el Frente Amplio por México, pues buscará la reelección para concretar proyectos en la demarcación.

“Me gustaría poder cumplir con la alcaldía, con los pendientes… Me gustaría que se valore más el tema de los perfiles y no tanto lo carismático o buen candidato que pueda ser alguien sino qué tan buen gobernante pueda llegar a ser alguien”, dijo en entrevista con El Financiero.

Entre algunos pendientes detalló: más inversión en cámaras de videovigilancia, cambiar el alumbrado público y resolver el problema de los asentamientos irregulares.

“En mi caso, Tlalpan merece que continuemos y concluyamos el gobierno de manera digna, y que sea el mejor gobierno que hayan tenido los tlalpenses. Para Morena Tlalpan es muy importante y yo creo que soy la persona mejor calificada en la alianza para refrendar; hay que elegir desde dónde dar la batalla”.

La perredista consideró que si bien en 2018 Morena tuvo la mayoría de las alcaldías, en 2021 perdieron nueve por “desencanto”, y ante ello han optado por “denostar el trabajo que hacemos, minimizarlo”.

Sin embargo, ha buscado una relación “cordial, de respeto e institucional” tanto con el Gobierno de la Ciudad de México como con los diputados locales.

“Es una característica de Tlalpan, que no hacemos escándalo, a mí no me gusta, mucho menos si es innecesario, ¿qué hacemos aquí? Escuchamos, trabajamos y resolvemos. No hacemos grilla… La confrontación no es la herramienta para darle resultados a la ciudadanía”.

La alcaldesa consideró que si bien ahorita el PRD, partido en el cual milita, está en alianza, debe seguir buscando resurgir y retomar el bastión que siempre tuvo: la Ciudad de México.

“Algo importante es que tocamos fondo como partido, y no se trata de rascarle más abajo sino emerger. No perdernos frente a las propuestas que tienen los otros partidos”.

Consideró que el sol azteca no genera una mala opinión entre la ciudadanía, pues los que hacían la mala imagen del PRD ahora están en Morena, y para ejemplo es que tienen problemas internos para definir candidaturas.

Por ello, tiene que trabajar, sobre todo en reposicionar las banderas que lo hacen un partido de izquierda, como los derechos sexuales y la diversidad en las familias.