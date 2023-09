El 2024 en la CDMX, según Claudia

¿Por qué Morena perdió media capital en 2021? ¿Qué lecciones sacó de esa derrota la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum? ¿Cómo empatan tales enseñanzas con lo que estamos viendo hoy en CDMX, donde la precandidatura de Omar García Harfuch polariza al lopezobradorismo?

En julio de este año se publicó el libro Claudia Sheinbaum: Presidenta. Su autor es el experimentado reportero Arturo Cano. El volumen destaca por la recuperación de la biografía de la virtual candidata de Morena, y por los cuestionamientos que el periodista hace a la hoy abanderada oficialista.

En uno de los pasajes Sheinbaum y Cano repasan lo ocurrido en las elecciones intermedias. Ella resalta ahí que tras ese revés, en 2024 “tiene que haber un buen candidato o candidata para la ciudad, alguien que articule, que junte, que no genere división”.

Enseguida el fragmento sobre ese tema, que vale la pena reproducir a la luz de la disputa entre García Harfuch y la exalcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada por la candidatura de Morena a la capital de la República.

“A la distancia, a finales de febrero de 2023, pregunté a Sheinbaum sobre los comicios intermedios.

-¿No se trata más bien de recuperar la ciudad? ¿No la perdieron en 2021?

-¡No! En el 21 se dieron características muy especiales.

-¿Se hizo un balance electoral?

-Sí. Número uno, creo que no participó todo mundo adecuadamente en las decisiones; se fue mucho en la idea de ‘bueno, que digan las encuestas quién es el mejor candidato’. Dos, la verdad es que la crítica contra el Presidente durante la pandemia fue durísima… Entonces, sí hubo una campaña muy fuerte contra él y no nos dimos cuenta la magnitud. Tres, creo que en algunos casos la reelección no nos ayudó, y la mayoría de los alcaldes quisieron reelegirse, y eso en algunos casos funcionó y en otros no, creo que eso contó.

“La elección se hizo como una elección de alcaldes, o sea no hubo en Morena Ciudad de México una cosa de defensa del proyecto, de construcción del proyecto, sino más bien era pues por quién te vas a ir, por este alcalde o por esta alcaldesa. Ni siquiera se construyó como una campaña única, salimos divididos también con el Verde y con el PT. Fueron muchas que se juntaron en el 21, muy especiales. Eso no quiere decir que uno diga (hacia 2024) ‘ah, de todas maneras vamos a ganar’.

-¿Contó la pérdida de sectores de la clase media por las expresiones del Presidente, los universitarios…?

-También pudo haber contado. (…) Todo el tema (del sector) de la cultura, que se distanció, creo que porque no se explicó bien lo de los fideicomisos, también pesó mucho. O sea, se usó mucho. Y por otro lado a ese sector la pandemia le pegó durísimo, entonces se sintieron agraviados. Y sí, pues algo del discurso también. (…) En el 24 hay que pelearla y tiene que haber un buen candidato o candidata para la ciudad, alguien que articule, que junte, que no genere división”.

No utilizar la encuesta como valor único, trabajar en equipo, no minimizar las críticas a las decisiones y agravios de AMLO, y no poner un candidato que genere división. Claudia lo tenía muy claro hace siete meses.

A Morena hoy le conviene hacer creer que de todas todas gana en la capital el año entrante. Y hay encuestas que se prestan a ello. Sheinbaum en cambio no lo creía así al arranque de 2023. Veremos, para empezar, quién gana la interna.