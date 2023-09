La reelección negada en Tlalpan para Alfa

Cuando el bloque opositor en la CDMX tenía asegurado el triunfo en la capital del país con Xóchitl Gálvez, vino lo que todos conocemos y ahora a falta de un aspirante de espolones, pues se ha puesto en entredicho la victoria, sobre todo porque hay alcaldes del PAN, PRI y PRD, que no han cumplido con las expectativas como el caso de Tlalpan, cuya titular está reprobada en varias materias.

Los sueños guajiros de Alfa González Magallanes contrastan con la cruenta realidad que viven los tlalpenses.

La alcaldesa analiza la idea de buscar un segundo periodo al frente de esa jurisdicción, incluso a sus allegados les ha comentado que tiene posibilidades de buscar la jefatura de Gobierno de la capital.

De acuerdo con cifras arrojadas por varias casas encuestadoras, en el mejor de los casos alcanza tan solo el 29% de aceptación para tal propósito.

(Especial)

El uso y abuso del gasto publicitario es una constante en esta alcaldía, no sería grave, si no fuera porque se dejan de atender las necesidades de los habitantes de esa zona.

Es cierto, la rendición de cuentas es una obligación de todo servidor público, pero, ante la falta de recursos para atender las necesidades de servicios, muchos habitantes de Tlalpan consideran como innecesaria tanta parafernalia publicitaria, ya que a dos años de gobierno, los tlalpenses ya conocen a Alfa, donde la mayoría opina que les ha fallado y aunque inunden las colonias con el rostro de la alcaldesa, la opinión generalizada es que por ella jamás volverían a votar.

El crecimiento del comercio ambulante en Tlalpan es muy notorio en vialidades principales de la demarcación y esto quedó de manifiesto en reciente evento de la “Alcaldía Móvil”, que se celebró por las calles del centro de Tlalpan, donde los vecinos encararon a las autoridades:

–Entiendo el problema, dijo el director general de Participación Ciudadana, Pablo Lezama, a una vecina de la calle Congreso, quien se quejaba del crecimiento del comercio ambulante en la zona La Joya.

–Usted no entiende nada, respondió la enojada mujer, y le voy a decir por qué... yo sí vivo en Tlalpan y conozco perfectamente la zona, no como muchos de los funcionarios que vienen de otras demarcaciones y no conocen ni dónde andan cuando salen a las calles.

–Yo le puedo asegurar que en la administración actual, no se ha autorizado ni un solo puesto ambulante más, prosiguió Pablo Lezama.

–Y entonces por qué ahora es casi imposible caminar sobre las banquetas de algunas calles, insistió otra vecina.

–Tomamos nota, fue la respuesta del director general de Participación Ciudadana, y detrás de él, en silencio, escuchaba los reclamos ciudadanos, el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Aurelio Alfredo Reyes García, quien entre otros asuntos se encarga de atender el tema del comercio ambulante.

En ese contexto, es muy común que algunos usuarios le escriban a la alcaldesa Alfa González, para recordarle lo mal que ella y su equipo gobiernan, lo mismo denuncian falta de servicios y también reflexionan sobre lo que pasa en sus comunidades, como el crecimiento desordenado del comercio ambulante.

A la alcaldesa Alfa González parece que no le importa la ley, ni el respeto a la comunidad, y por esa razón Gabriela Osorio, candidata de Morena derrotada en las elecciones del 2021, acudió a la Contraloría de la CDMX para presentar una denuncia contra González, quien mantuvo trabajando a la directora general de Obras y Desarrollo Urbano, Yuritzi Contreras Fuentes, a pesar de que dicha servidora fue inhabilitada por la Contraloría, desde el pasado 14 de marzo del año en curso por un periodo de seis meses.

La excandidata denunció no encontrar explicaciones para que Yuritzi hubiese permanecido casi dos meses tomando decisiones en temas tan urgentes y delicados como son las obras públicas, el abastecimiento de agua, y la construcción y mantenimiento de escuelas, siendo que había sido sancionada con inhabilitación en el cargo.

Al gobierno de la perredista lo han puesto contra la pared por denuncias de corrupción con 245 observaciones, siendo la tercera más denunciada e investigada por irregularidades en el ejercicio administrativo de 2022.

Acusaciones de compras a sobreprecio en flotillas de vehículos, calentadores solares y productos para servicio de cafetería, son algunos temas que han pasado por la lupa de los auditores.

Un reporte de la Contraloría local de CDMX también reveló que, en 2022, la alcaldía Tlalpan incurrió en el probable desfalco de casi 800 mil pesos mediante la realización de pagos injustificados y anomalías en el manejo de recursos destinados a beneficiarios de programas sociales como Activando Tlalpan y Desarrollo Forestal Sustentable, los cuales por cierto, el órgano auditor solicitó sean reintegrados, por irregularidades detectadas.