Emecistas de Jalisco invitan a Marcelo Ebrard a unirse al ‘movimiento naranja’

Desde Jalisco se prevé invitar al ex canciller Marcelo Ebrard para abanderar al partido Movimiento Ciudadano en los próximos comicios presidenciales.

En el umbral de su segundo informe de Gobierno, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, anuncia que se podría dar la invitación para que Ebrard se tiña de naranja.

El primer edil tapatío señala que antes se deben agotar todas las posibilidades de tener una candidatura de un personaje militante o afín al instituto político, “debemos de privilegiar una candidatura interna de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, este es el paso número uno, es decir, la prioridad debe de ser: tener un candidato interno, como pudiera ser el Gobernador Samuel García...”.

Lemus agrega que él, de manera pero y directa intentó convencer al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez de postularse de nueva cuenta, pues cesó en sus pretensiones, y anunció su retiro de la política al concluir su administración, “él me ha dicho en lo cortó, y lo ha ratificado en lo público que no está en esa disposición; y hoy la disposición de Samuel debemos apoyarla todos en Movimiento Ciudadano. Si esta posibilidad no se diera, claro que debemos hablar con Marcelo Ebrard para buscar que se incorpore a las filas de Movimiento Ciudadano; creo que sería un gran fichaje para Movimiento Ciudadano, pero primero privilegiar las candidaturas internas como la de Samuel García”.

El más reconocido

El presidente municipal de Guadalajara fue, anteriormente, alcalde de Zapopan durante seis años, y sus bonos públicos le permitirían reelegirse en la capital de Jalisco, sin embargo busca postularse como candidato al gobierno del estado, al igual que el Senador Clemente Castañeda, el Secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, y la Senadora Verónica Delgadillo.

De entre las señaladas fichas anaranjadas, destaca Lemus, como el aspirante más reconocido y el que cuenta con el mayor número de simpatizantes, contando a personas ajenas al partido, “debemos sacar un proyecto en equipo, un proyecto unido que nos permita en una bolsa poner las condiciones de mayor competitividad, de éxito a cada una y cada uno de los aspirantes, cada uno de nosotros tenemos un perfil distinto, un expertiz distinto. De mi parte, siempre ha sido un perfil ejecutivo que me ha distinguido, hay otros personajes que la tienen por su labor partidista, por su labor legislativa”.

Pablo Lemus comentó que la unidad se debe conseguir para construir un acuerdo local y nacional junto con la dirigencia nacional encabezada por Dante Delgado.