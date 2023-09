Marcelo podría postularse con MC y restarle votos a Xóchitl: analistas

Marcelo Ebrard busca una “ruptura pactada” con Morena, la cual podría desembocar en su postulación como candidato de Movimiento Ciudadano y así quitarle votos a la aspirante de la oposición, Xóchitl Gálvez, coincidieron analistas.

En el marco del Meet Point de El Financiero Arranca la carrera presidencial 2024, el director general de Información Política y Social de esta casa editorial, Pablo Hiriart; el columnista de EF Raymundo Riva Palacio y Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica, coincidieron además en que con ello el excanciller tendría una viabilidad política.

“Marcelo Ebrard no va a romper con Morena. Que se salga del partido no implica ruptura. Él, si es candidato por Movimiento Ciudadano o algún membrete que se le preste, le va a quitar votos a la oposición. El voto de Morena es un voto duro de Andrés Manuel, ese voto no alcanza para ganar, pero si Ebrard va por otro partido será para quitarle votos a la candidata de oposición. Y eso no es ruptura, es un acuerdo, un pacto donde, quizá, él salvaría la cara”, consideró el periodista Pablo Hiriart.

En coincidencia, Riva Palacio consideró que Ebrard construyó en las últimas semanas “una ruptura pactada”, la cual, sin embargo, descartó que se haya acordado previamente con el titular del Ejecutivo.

No obstante, estimó, donde sí existe un acuerdo es entre el presidente López Obrador y el líder de MC, Dante Delgado, para que el partido naranja se mantenga en la postura de postular al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como su candidato presidencial.

“Si hay una ruptura pactada, pues lo que hace Marcelo Ebrard es tender una viabilidad política hacia el futuro, no únicamente como candidato presidencial, sino, incluso, para ir entrando al relevo generacional de Dante Delgado e ir consolidando una postura en un partido que es percibido como distinto a los otros que existen. Y quitarle puntos muy importantes a Xóchitl Gálvez, porque Marcelo no tiene ningún arraigo en Morena. Si Marcelo se va a MC, no va a provocar un quiebre dentro de Morena”, dijo.

Según Federico Berrueto, para Dante Delgado sería “sacarse la lotería” si Ebrard es postulado como candidato presidencial de MC, porque su cálculo es que MC obtenga un porcentaje de votos razonable.

“Ebrard no es un candidato ganador, pero es competitivo en el escenario de MC, que se quedó sin candidato, una vez que Luis Donaldo Colosio anunció que no buscaría esa candidatura, y el gobernador de Nuevo León tendría problemas para que el Congreso local le conceda licencia”, añadió.