No te deseo mal pero... ‘Alito’ Moreno pronóstica el final de Movimiento Ciudadano

El dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno, fue claro y contundente al declarar que Movimiento Ciudadano perderá el registro como partido político si no se une al Frente Amplio por México en las próximas elecciones del 2024.

En entrevista para Radio Fórmula, el líder priista arremetió contra las decisiones de la dirigencia nacional del partido naranja al negarse a participar con el Frente Amplio debido a la presencia del PRI.

“No quieren con el PAN, no quieren con el PRD, no quieren con el PRI, no quieren con la sociedad civil, así hay que decirlo, porque ellos no se quieren unir al Frente Amplio. Ellos han tenido una postura de hacerle el servicio a Morena”, remarcó Alejandro Moreno durante su entrevista con Azucena Uresti.

Señaló que una gran parte de los militantes de Movimiento Ciudadano está a favor de unirse a la coalición integrada por el PAN, PRD y PRI, pese a las negativas de los dirigentes nacionales. Agregó que las puertas están abiertas para todas aquellos emecistas que quieran sumarse al Frente Amplio por México.

Alejandro Moreno calificó como “de risa” que Movimiento Ciudadano se autoproclame como la segunda fuerza política del país cuando apenas representa el 6 por ciento del electorado. Indicó que el 84 por ciento del apoyo al partido naranja se da porque está en contra de Morena, situación que puede provocar una fractura al interior del partido.

A pesar de los constantes ataques de Dante Delgado, dirigente nacional del MC, Alejandro Moreno no negó una posible alianza, siempre y cuando sea para contribuir en la mejora del país.

La apuesta de Dante Delgado

En días anteriores el líder emecista insistió que el partido irá solo en las elecciones del 2024 y que no formará alianza ni con el Frente Amplio por México, ni con Morena. Pronosticó que lograrán más votos que los partidos tradicionales.

Dante Delgado agregó en entrevista que de no alcanzar dicho resultado pondría fin a su carrera política y a sus 25 años como dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

“México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, sólo para repetirla. El 2024 nos va a poner a prueba a todos. Y en este movimiento estamos decididos a cambiar la historia”, sostuvo Dante Delgado.