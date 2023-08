‘Na na nanay’: Dante Delgado insiste que Movimiento Ciudadano va solo en elecciones 2024

El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, descartó buscar una alianza para la elección de 2024 ya que aseguró que no hay motivos para competir junto a otro partido.

A través de una carta, el también senador sostuvo que no es necesario elegir la alianza entre el PAN, el PRI y y el PRD, y Morena.

“México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, sólo para repetirla. El 2024 nos va a poner a prueba a todos. Y en este movimiento estamos decididos a cambiar la historia”, sostuvo.

En este sentido, insistió en su rechazo hacia el Frente Amplio por México al considerar que está condenado a perder.

“Este movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables”, afirmó.

Asimismo, consideró que México luchó durante décadas para sacar al PRIAN del poder, por lo que MC no les ayudará a regresar.

“Nuestro movimiento fue parte de esa lucha y logró derrotar a la vieja política en Jalisco, Nuevo León y Campeche; traerlos de regreso sería traicionar al país, traicionar a quienes han confiado en nosotros, traicionarnos nosotros mismos”, afirmó Delgado.

El emecista también consideró que en caso de unirse a una alianza opositora, estarían beneficiando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena.

“Ni los votantes de Morena ni los indecisos quieren votar por la vieja política. Somos la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena y, por lo tanto, los únicos que le podemos quitar votos. Ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen”, sentenció.

En respuesta a estos dichos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostuvo que le duele ver lo que está sucediendo con el coordinador nacional de su partido.

“Lamento mucho lo que está pasando con Dante porque de verdad es un hombre al que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada. Ojalá recapacite, ojalá reconsidere por el bien de él sobre todo”, expuso.

Asimismo, afirmó que el mensaje publicado por el líder naranja tiene mensajes muy específicos y muy claros, que cada quien tiene que procesar.

“Al final de su carta dice que hay que cambiar la historia y no repetirla. Yo simplemente diría que la historia que yo me comprometí a cambiar, ya la cambié, ya hicimos lo que nos tocaba hacer. Le deseo éxito en su ruta”, concluyó.