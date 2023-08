La arriesgada apuesta de Dante

Quien no parece muy dispuesto a dialogar y establecer compromisos con las voces disidentes al interior de su partido, pero en cambio sí lo hace en medios de comunicación, y lo hace en grande, es el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. En entrevista con Joaquín López-Dóriga, en Radiofórmula, el veracruzano aseguró, ni más ni menos, que “si MC no saca más votos que los partidos tradicionales, me retiro de la política”. Tras casi 25 años al frente del instituto político, ¿por fin le llegará la hora al cacique naranja? Esta vez no la tiene fácil.

‘Matan’ en tribuna a jóvenes desaparecidos

De pena ajena fue ayer el error de la diputada federal de Morena por Jalisco Cecilia Márquez. Quiso quedar bien y desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó guardar un minuto de silencio por los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. El presidente de la Mesa Directiva, el senador Alejandro Armenta, la corrigió y explicó que “aún hay que investigar” si ya están muertos, porque están en calidad de desaparecidos. Quiso salir en su defensa la diputada morenista hidalguense Lidia García, al argumentar que la propuesta de su compañera era “una muestra de apoyo solidario a las familias de los jóvenes”. Las panistas Kenia López y Martha Romo no desaprovecharon el error y arremetieron contra la diputada Márquez, y la acusaron de “ignorante”, “inmoral” y de “faltar al respeto al dolor de las familias de los jóvenes desaparecidos”.

Cuauhtémoc, en la Cuauhtémoc

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, estuvo de visita en Palacio Nacional, a unos días de que se firmó el convenio con el IMSS-Bienestar. La visita provocó toda clase de especulaciones: que si se arrepintió de ceder el sistema de salud estatal a la Federación, que si vino a arreglar su candidatura de Morena a la alcaldía que lleva su nombre, que si, como a Zoé Robledo y a Octavio Oropeza, le dijeron que mejor no y se quede a terminar la chamba pendiente, que es mucha… Toda teoría cabe ante el vacío de información que prevalece cuando del desfile vespertino de la clase política y empresarial por esas instalaciones se trata.

‘Despierten’ a la Contraloría y al IECDMX

Los partidos de la oposición, PRI, PAN y PRD, exigieron que “despierten ya” a la Contraloría General y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, frente a las innumerables denuncias de las corcholatas de Morena en contra de la exjefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, por los “evidentes desvíos de recursos públicos capitalinos” para su campaña por el país. De la coalición Va por México y aspirante a la candidatura por la Jefatura de Gobierno, el diputado federal priista capitalino Xavier González Zirión demandó que, si ya están las denuncias y las pruebas de los propios morenistas, ¿qué esperan para actuar? “Hay hasta evidencias de la intervención del secretario de Obras y Servicios, José Antonio Esteva, con el visto bueno de diversas áreas de gobierno que ahora encabeza Martí Batres….”, remató.

Adeudos por espacios publicitarios generan sospechas

Un adeudo por parte de una empresa concesionaria del Gobierno de la Ciudad de México podría revelar una trama que implicaría el uso de espacios publicitarios controlados por el gobierno local con fines político-electorales. Resulta que transportistas acusan a la empresa 5M2 de adeudos en los pagos por la publicidad que se coloca en sus camiones, mucha de ésta de carácter político. A cambio les debían pagar 3 mil pesos al mes por camión, pero resulta que, pese a los contratos millonarios que obtiene, 5M2 no ha pagado a los transportistas de las rutas 1, 14, 2 y 18. Habría que escarbar, alertan los malpensados, en esos contratos antes que los clasifiquen como reservados.