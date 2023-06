AMLO revela que intentó convencer a ministros de Corte sobre pase de la Guardia Nacional a Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló este miércoles sobre las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cómo habló con ellos sobre su propuesta del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa (Sedena).

En septiembre de 2022, la presidencia publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el cual se establecía que la Sedena podía ejercer control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que originalmente fue creado para ser civil y estaba quedando bajo mando militar.

Sin embargo, el 18 de marzo de este año, la Suprema Corte declaró inconstitucional el decreto de la Guardia Nacional, pues los ministros consideraron que el pase de la Guardia, que es civil, a la Sedena, que es militar, era un fraude a la Constitución.

“Entonces meten el recurso para declarar inconstitucional y dije, ahora sí, esto es importantísimo. Y hablo con cinco (ministros), con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba. Para garantizar los cuatro votos. Uno por uno, no saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal”, según contó el presidente este miércoles.

Dijo que habló con los ministros para explicarles la importancia del pase de la Guardia Nacional a Sedena.

“Hablé con los cinco, con dos no pude. No me dijeron que no ahí. De manera muy hipócrita. Pero eran cuatro los que se necesitaban. Nos quedamos con tres. Y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa”, añadió.

Según AMLO, la ministra presidenta Norma Piña comentó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que ella sería beneficiada porque la Guardia quedaría a cargo de esta dependencia.

¿Cuándo debe quedar la Guardia Nacional bajo mando civil?

La Suprema Corte estableció una fecha máxima para que la Guardia Nacional quede bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad federal.

Se determinó que el freno de la transferencia de la Guardia a Sedena tendría que ser efectiva ya a partir del 1 de enero de 2024.

Originalmente, el ministro Juan Luis González Alcántara expuso que la medida debía ser inmediata; sin embargo, se ajustó la fecha al inicio del próximo año, para que las dependencias puedan hacer ajustes administrativos, operativos y presupuestarios.

Las y los ministros también declararon inconstitucional que el Comandante General de la Guardia Nacional sea propuesto por el titular de la Sedena, ya que esto pone en tela de juicio el carácter civil de la GN.