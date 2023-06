PERFIL: ¿Quién es Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana que vivirá en cuartel militar?

La alcaldesa de la ciudad mexicana de Tijuana, Montserrat Caballero, informó este lunes que a partir de esta semana residirá en un cuartel militar de la región que encabeza debido a las amenazas que ha recibido por parte de presuntos delincuentes que han sido capturados durante su gestión y el decomiso de armas de fuego.

La alcaldesa recordó hoy ante medios que esta medida se dio por recomendación del Gobierno federal, a través de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, debido a que las amenazas han sido constantes e incluso ya fue víctima indirecta de un atentado, cuando agredieron a uno de sus escoltas el pasado 17 de mayo.

Esto es lo que sabemos sobre Montserrat Caballero

Montserrat Caballero Ramírez es originaria de Oaxaca , tiene 40 años, y es residente desde hace varios años de Tijuana, donde es alcaldesa.

Ella es licenciada en Derecho por el Cetys Universidad, campus Tijuana.

Pertenece al grupo político de Morena.

Entre 2019 y 2021 fue diputada local del Congreso de Baja California (XXIII Legislatura). Antes, en 2012, fue suplente de una diputación federal en Movimiento Ciudadano.

Montserrat Caballero fue electa como presidenta municipal de Tijuana en las elecciones estatales de Baja California en 2021, como abanderada de Morena.

El mensaje de la alcaldesa al narco

En agosto de 2022, Montserrat Caballero pidió al narcotráfico que cobre las facturas a quienes les deben dinero, luego de una serie de incendios al transporte público de Baja California.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, señaló en el momento.

En tanto, delincuentes dejaron un narcomensaje junto al cuerpo de una mujer en el estado luego de estas declaraciones.

‘Se está protegiendo a la alcaldesa’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que la alcaldesa Montserrat Ramírez está siendo protegida luego de que recibiera amenazas.

“Se le está protegiendo ya desde hace como quince días. Porque sí ha recibido amenazas. Y se decidió protegerla, se habló con ella y se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla. Y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, siempre tomando en cuenta su opinión de ella. Fue una amenaza para la gobernadora (Marina del Pilar), para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Y no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar”, apuntó el presidente.

En su mensaje del lunes, la alcaldesa contó que las amenazas que ha recibido “son de personas que han sido detenidas con estas armas, que pudieran quedar libres y que están enojadas” con ella.

“La Guardia Nacional me sugirió vivir en el Cuartel por mi seguridad, porque no es la seguridad de una ciudadana, sino de quien procura la seguridad de todos los ciudadanos de Tijuana”, fronteriza con Estados Unidos, señaló.

Recalcó que sus “resultados hablan y si tienen relación o no con estas amenazas, ya será la Fiscalía General del Estado la que lo determine” y afirmó que esta situación “sí le genera temor” porque es un “ser humano preocupado por su integridad”.

Aunque no precisó el número de amenazas, señaló que principalmente están en las redes sociales.

“Tan solo en esta semana detuvimos a seis homicidas, hemos detenido a 56 generadores de violencia y es la corporación que más armas ha decomisado en todo el país, mil 500 en total”, expuso.

Para el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano Sosa, la postura de la alcaldesa “es lamentable e irresponsable porque muestra que la propia autoridad se siente insegura”.

También a finales de mayo, López Obrador, le manifestó su apoyo a la alcaldesa de Tijuana.

“Es migrante de Oaxaca, una mujer extraordinaria, gente humilde, trabajadora, honesta, que últimamente ha estado recibiendo golpes, agresiones y amenazas”, apuntó.

“No está sola Montserrat, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, ella y Marina (del Pilar) y todos los que gobiernan en los municipios no sólo de Morena, de cualquier partido”, añadió.