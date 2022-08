Dejan ‘narcomensaje’ a alcaldesa de Tijuana tras pedir ‘cobro de facturas a quienes no pagaron’

El cuerpo de una mujer sin vida fue hallado este sábado en la Colonia Buenos Aires Norte. El cuerpo tenía una cartulina que hacía referencia a las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, cuando pidió a los criminales que incendiaron carros la semana pasada, que “cobren facturas a quienes no les pagaron”.

De acuerdo con reportes preliminares en la calle Mazatlán esquina con calle tecate, de la Colonia Buenos Aires norte, delegación cerró colorado, fue hallado sin vida el cuerpo de la mujer de unos 35 años de edad, envuelta en cobija con una cartulina.

Al lugar llegaron oficiales de la Policía Municipal de Tijuana quienes aseguran la escena del crimen.

Agentes estatales del grupo de homicidios dolosos también acudieron al sitio para procesar la escena.

La semana pasada, durante la jornada de violencia que hubo en Baja California, donde fueron quemados decenas de vehículos del transporte público, particulares y de carga, la alcaldesa de Tijuana, además de lo que había dicho el mismo viernes, dijo el sábado pasado que les informaron que fueron actos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta el día de hoy, no ha quedado claro lo que motivó estos ataques pero el estado con mucha precaución ha regresado a la normalidad.

Alcaldesa pide al narco cobrar facturas pero no a civiles

En un video difundido en la página de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana tras los ataques ocurridos en varios estados de Baja California, la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, pidió al narcotráfico que cobren facturas a quienes no pagaron lo que les deben pero no a familias.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, señaló.

La funcionaria también adelantó que dispondrán de 3 mil efectivos de la Guardia Nacional y 2 mil policías a la protección de la entidad “si es necesario”.

En la publicación, exhortó a los tijuanenses a seguir sus actividades diarias de manera pacífica. ‘Ningún delincuente nos va a venir a coartar nuestra liberta y nuestra tranquilidad’, concluyó.