Fábrica de Tesla en México: AMLO revela que se instalará en Monterrey

El presidente Andrés Manuel López Obrador abre este martes la última conferencia de febrero con un tema como protagonista: la decisión de Tesla de invertir en México.

El presidente tuvo una videoconferencia en Palacio Nacional con Elon Musk, CEO de la automotriz. Fuentes que hablaron para El Financiero comentaron que se acordó la llegada de la inversión de la empresa a nuestro país y que el anuncio oficial se haría en la ‘mañanera’.

El canciller Marcelo Ebrard reveló la semana pasada que Musk hablaría con López Obrador para analizar qué estado era el apropiado para la construcción de una planta de Tesla.

“En esa llamada se va tocar ese tema, pero lo importante es que muy pronto vamos a tener la confirmación de que esa empresa que es tan importante, que está muy cerca de nuestras prioridades de electromovilidad que estamos impulsando, ha elegido a México para aumentar su presencia e incrementarla en los próximos años”, afirmó tras una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Sin embargo, días después López Obrador ‘tensó' la posible llegada de Tesla al declarar que estaba en contra de que la planta se instalara en Nuevo León, una entidad con problemas de suministro de agua, según lo expuesto por el presidente.

“Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible”, dijo el viernes.

Durante el fin de semana, se supo que Tesla analizaba la opción de llevar su nueva planta de producción a Indonesia, en caso de que el Gobierno de López Obrador no cambiara de parecer.

Especialistas advirtieron que la participación del presidente López Obrador en la pelea, en lugar de impulsar el atractivo de México a la inversión extranjera, evidenció que en el país se puede utilizar el poder del Ejecutivo para bloquear el otorgamiento de permisos.

Estos son algunos de los puntos más destacados de la conferencia matutina de este miércoles 28 de febrero.

Fábrica de Tesla se instalará en Monterrey

El presidente López Obrador anunció finalmente que la planta de Tesla se instalará en Monterrey, Nuevo León pese al problema de la escasez de agua.

“Van bien las cosas platicamos ayer con Elon Musk, hay ya un entendimiento, sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua, ellos van a ayudar en este sentido”, comentó esta mañana.

“Nos entendimos bien, fue bueno el acuerdo en beneficio de México”, agregó.

¿Se redujo el presupuesto para vacunación en México para 2023?

El financiamiento del Programa de Vacunación Universal en México aumentó 34.7 por ciento en 2023 mientras que el monto asignado a la vacunación COVID se redujo en 54 por ciento, aclaró este miércoles el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Esto luego de que algunas personas difundieran información sobre una supuesta reducción en los recursos de ambos Programas de Vacunación.

Presupuesto para el Programa de Vacunación Universal y el presupuesto para COVID-19 en 2022 y 2023. (Secretaría de Salud)

“Desde luego COVID se redujo y ese es el 54 por ciento aludido porque la vacunación COVID en 2023 no va a tener el mismo carácter de vacunación universal que tuvo durante la etapa de emergencia”, precisó el funcionario.

Esto debido a que más del 90 por ciento de la población ya está protegida contra la enfermedad, agregó.