AMLO dice no a planta de Tesla en Nuevo León: ‘Si no hay agua, no hay permisos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este viernes que Nuevo León no tiene agua suficiente, por lo que el gobierno no podría entregar permisos a empresas como Tesla para hacer una planta en ese lugar.

Al ser cuestionado sobre si se sugerirá a Tesla algún lugar al sur del país o si se permitirá que tenga una planta en Nuevo León, AMLO apuntó lo siguiente:

“Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible”, puntualizó el presidente en su conferencia matutina mientras mostraba un mapa sobre la situación hídrica del país.

Además, recordó que Nuevo León acaba de padecer una crisis por la falta de agua debido a que ha habido mucho crecimiento en la zona.

Sobre la construcción de una planta de Tesla en el país, AMLO señaló que es algo que sí le interesa mucho debido al tema de inversión.

“Porque sí nos importa mucho que se invierta en el país porque significa la creación de empleos. Les diremos dónde es posible que se invierta donde haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano”, dijo.

El lunes pasado, AMLO ya había sugerido que la planta de Tesla se puede instalar en el sur del país, donde se concentra el 70 por ciento del agua del territorio.

¿Cuánta agua hay en Nuevo León?

El Estado de Nuevo León cuenta con tres fuentes de agua: El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca, con una capacidad conjunta total de 1,458 millones de metros cúbicos de agua.

Sin embargo, solo albergan un total de 587.7 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con los datos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, actualizados al 22 de febrero de 2023.

Luego de que el lunes pasado AMLO recordara que no hay agua suficiente en Nuevo León, el secretario de Economía estatal, Iván Rivas, contradijo la declaración.

“¡Claro que hay agua para Nuevo León, hay mucha agua!.Se está trabajando en acciones para que pueda haber suficiente agua, para que todos tengamos”, dijo el funcionario estatal a medios de comunicación.

Esto ocurre luego de que 2022, Monterrey sufrió una crisis hídrica.