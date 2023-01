Yasmín Esquivel hace ‘mutis’ en la Corte tras fallo de FES Aragón sobre plagio de tesis

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo la sesión de este jueves de manera regular, a pesar de que un día antes se confirmó que la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura.

Ni la ministra Esquivel ni sus compañeros del Alto Tribunal se pronunciaron sobre este hecho durante la sesión, misma que duró 18 minutos.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón determinó que la tesis de la ministra había sido una copia de otro trabajo presentado un año antes. Sin embargo, la juzgadora no se pronunció al respecto. Por el contrario, la sesión se desarrolló de manera normal.

Esquivel Mossa habló durante la sesión únicamente para expresas sus votos sobre proyectos.

Después de haber analizado el trabajo presentado por la ministra, la FES Aragón emitió un comunicado confirmando que este había sido copiado de una tesis presentada un año antes por el alumno Edgar Ulises Báez.

“El Comité de Integridad Académica y Científica ha elaborado un Dictamen Técnico Académico del cual se desprende que, la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986″, detalló la FES.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostuvo que no tiene las facultades para revocarle el título a la ministra, a pesar de haber comprobado el plagio.

En un comunicado, el rector Enrique Graue informó que envió las conclusiones de la FES Aragón a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que sea esta la que determine el posible castigo que se le puede imputar a la ministra, a pesar de que la entidad no estuvo involucrada en la emisión del título.

La decisión fue criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó al rector Enrique Graue de “lavarse las manos” como Poncio Pilato.

“Yo lo planteé aquí, ellos debían resolver. Su tribunal tenía que hacer la recomendación sobre si es válido o no el título. Vamos a ver nosotros, se va a analizar. Lo mejor es que la UNAM diga: sí o no, es válido su título o no es válido. Lo que quieren es que seamos nosotros los que decidamos”, protestó.