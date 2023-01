Plagio sin castigo: ¿Por qué la UNAM no puede invalidar título de Yasmín Esquivel?

Yasmín Esquivel no libra el escándalo: la FES Aragón confirmó este miércoles que la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) plagió su tesis para recibirse de la carrera de Derecho en 1987.

La institución determinó que el trabajo presentado por la abogada en ese año es “una copia sustancial” del trabajo presentado en 1986 por Edgar Ulises Báez, quien estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El resultado de la investigación fue entregado por el director de la FES Aragón a la Rectoría de la máxima casa de estudios. Sin embargo, la UNAM dejó en claro una cosa: el título de Esquivel se queda.

¿Por qué la UNAM no puede invalidar el título?

“De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”, explicó la Universidad en un comunicado.

Eduardo Andrade Sánchez, constitucionalista y ex abogado general de la UNAM, abundó que los títulos profesionales de la máxima casa de estudios son intocables.

“Una vez que un jurado revisa una tesis, porque hay un jurado que las revisa, que las estudia, el sustentante debe de defender su tesis y demostrar los conocimientos de la carrera. Y después de eso, hay una determinación del jurado aprobando o no a los sustentantes. Puede haber una tesis que no tenga ni siquiera un valor académico sólido, pero si el jurado la aprueba y pasa el examen la persona, obtiene su título (...) La FES Aragón no está aplicando ningún procedimiento jurídico de validación de tesis, porque no tiene esas facultades”, puntualizó el especialista en entrevista para Radio Fórmula.

En el comunicado de este miércoles, la UNAM señaló que turnará el contenido de la resolución de la FES Aragón a la Secretaría de Educación Pública “para los fines a que haya lugar”.

La UNAM anunció la semana pasada un plan de acciones destinado a combatir los plagios de trabajos de licenciatura, acordado por el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, entre las que están el que se fomente el empleo de programas de cómputo especializados (softwares) para la revisión de tesis.