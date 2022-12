Atentado vs Ciro Gómez Leyva: Sheinbaum revela que se tiene ubicados a los autores materiales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que ya se tienen ubicados a los autores materiales del atentado contra el Ciro Gómez Leyva, quien fue atacado a balazos, cerca de su domicilio en la colonia Florida de la Ciudad de México el pasado 16 de diciembre.

Durante la conferencia de prensa matutina, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina ofreció algunos detalles de la investigación y prometió que el ataque contra el periodista no va a quedar impune.

“Se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos que participaron en el evento, uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día sino algunos días anteriores, hay una ubicación de donde está este vehículo y de las personas, digamos de los autores materiales”, informó Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

“¿Por qué no se ha dado información más allá de esto? Por las características propias del caso y para que no haya ningún problema en el momento de las detenciones. Vamos a seguir informando, no quisiera decir más porque, efectivamente hay secrecía en la investigación, pero nuestro compromiso es que esto no va a quedar impune”, añadió.

Sobre el caso, AMLO pidió a la jefa de Gobierno no dejar la investigación y aseguró que su gobierno no reprime ni censura a ningún periodista o medio de comunicación.

“Que se escuche bien y se oiga lejos: nosotros siempre vamos a respetar la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas y de prensa. No hemos censurado a nadie, ni mandamos a atacar a nadie, no tenemos a periodistas alquilados o comprados”, dijo el titular del Ejecutivo.

“Aquí está la jefa de Gobierno y, de manera respetuosa, le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leyva. Yo quiero estar informando aquí, es un asunto muy importante. No lo podemos dejar para no dejar ninguna sospecha, nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió”, sentenció.