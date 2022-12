El mensaje de David Páramo a Ciro Gómez Leyva tras atentado: ‘siempre de la mano de Dios’

Luego del atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva cuando se dirigía a su domicilio, una serie de comunicadores se solidarizaron con el conductor y le dedicaron palabras de “aliento”, entre ellos, su compañero David Páramo.

El periodista, especializado en temas de economía y finanzas, mostró su cariño y solidaridad a Gómez Leyva y durante el noticiero le externó:

“Ciro, tú y yo y el azar nos ha puesto muy arriba y muy abajo en esta vida, hemos vivido unas muy buenas y otras muy difíciles, siempre de la mano del azar, pero también siempre de la mano de Dios. Te quiero mucho”, expresó.

Aún consternado, Gómez Leyva le agradeció su apoyo y ambos conductores mostraron se dieron un abrazo antes de ir a comerciales.

Así narró Ciro Gómez Leyva el atentado que sufrió este jueves

Ciro Gómez Leyva salió de su programa nocturno en Imagen Televisión, abordó su camioneta y tomó Avenida Universidad para dirigirse a su casa, en la colonia Florida.

“Di vuelta a la izquierda para tomar la calle de Hortencia, colonia Florida. A esa hora no hay nadie. Serán unos 400 metros por Hortencia, toca con pared con la calle de Acoyotitla, que es una calle paralela a Insurgentes. Ahí di vuelta a la izquierda (...) Ahí al dar la vuelta venía un coche adelante muy lento (...) Me di cuenta que el coche iba lento y en ese momento escuché cero que dos disparos, quizá fueron más, y veo a una persona disparándome desde una motocicleta”, narró el periodista en su programa matitino de Radio Fórmula.

El comunicador no paró el coche, aunque cree recordar que disminuyó la velocidad; en tanto, la persona que iba como copiloto en la motocicleta continuó disparando contra el parabrisas, dijo. El coche que estaba enfrente y la motocicleta se fueron del lugar.

“Arranqué con las manos temblando, bien a bien no sabía qué hacer. Había llegado a la esquina de la calle de Olivo y en vez de seguir de frente hacia mi casa, di vuelta a la izquierda, no sé por qué, me di cuenta que el coche no jalaba bien (...) Recordé que a 200 metros adelante vive un vecino queridísimo, Manlio Fabio Beltrones. Y con lo que pude llegué a su privada (...) Por fortuna estaba Manlio en su casa, de inmediato nos comunicamos con las autoridades”, detalló Gómez Leyva la mañana de este viernes.