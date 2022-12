Ataque contra Ciro Gómez Leyva: Gobierno de AMLO ayudará en investigación

El Gobierno de México participará en las investigaciones por el intento de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva, reveló este viernes Omar García Harfuch, secretario de seguridad capitalina.

“Habrá coordinación con el Gobierno de México. Desde ayer estoy en comunicación con la secretaria Rosa Isela (Rodríguez). Por instrucciones de ella, nos está ayudando el Centro Nacional de Inteligencia y vamos a coordinarnos todas las autoridades para detener a los responsables”, declaró.

El secretario capitalino comentó que ya se implementó un operativo de seguridad en las áreas de trabajo y vivienda de Gómez Leyva.

“Quisiéramos reservar el número de elementos (que participan) por la seguridad del periodista y su familia”, agregó.

¿Qué sabemos de los agresores?

Derivado del análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, se encontró que los agresores de Gómez Leyva viajaban en un vehículo negro y una motocicleta negra con naranja tripulada por dos personas.

Harfuch explicó que las personas abordo de la motocicleta hicieron un trabajo de seguimiento sobre el periodista. El copiloto de la unidad es quien realizó los disparos a quemarropa contra la camioneta en la que viajaba el comunicador.

El secretario agregó que los tripulantes de la motocicleta se dirigieron hacia el Estado de México, donde se perdió el rastro.

“Estamos ya trabajando en coordinación con las autoridades de dicha entidad”, dijo el funcionario.

¿Hubo amenazas contra Ciro Gómez Leyva?

Harfuch señaló que por ahora, las autoridades capitalinas no tienen un móvil definido sobre el intento de homicidio.

“Al momento momento no podríamos especular sobre el móvil. Vamos a agotar todas las líneas de investigación, no solo para saber el móvil, sino para saber cuántas personas hubo involucradas, cuántos vehículos participaron”, añadió.

Gómez Leyva denunció que personas intentaron dispararle mientras se encontraba en su camioneta. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, escribió a través de Twitter.