Denuncia periodista Ciro Gómez Leyva intento de asesinato

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció alrededor de las 23:33 horas de este jueves 15 de diciembre, que fue víctima de un atentado. “A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, escribió a través de Twitter.

Asimismo, el periodista de Imagen Televisión publicó imágenes de su camioneta, cuyo blindaje lo puso a salvo de las balas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch informó: ‘Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX @SSC_CDMX’





A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

La agresión contra Gómez Leyva provocó reacciones en redes sociales. Una de ellas, la periodista Azucena Uresti, quien escribió en Twitter: ‘Un abrazo querido y admirado @CiroGomezL Agradezco te encuentres bien. Lo que venga y decidas cuentas conmigo siempre’.

La escritora Ángeles Mastretta anunció: ‘Querido Ciro. Un abrazo muy fuerte y toda la solidaridad que sea necesaria. Sí, ánimo y valor, son urgentes’.

El ex titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid aprovechó para hacer mención de la polarización en el país: ‘Te mando un abrazo muy solidario y que bueno que no lograron su intención. No podemos seguir en un ambiente de tanta polarización. A la violencia verbal siempre le sigue la violencia física. Basta ya de polarizar!!’

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...