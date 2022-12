AMLO envía su solidaridad y apoyo a Ciro Gómez Leyva tras atentado: ‘No está solo’

AMLO declaró que un atentado contra un personaje como Ciro Gómez Leyva 'genera mucha inestabilidad política'.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Ciro Gómez Leyva esté con vida, después del atentado que sufrió la noche del jueves 15 de diciembre, en las calles de la Ciudad de México.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano envió su solidaridad y apoyo al periodista y afirmó que ya se tiene identificada a la motocicleta en la que viajaban los delincuentes que dispararon contra la camioneta en la que viajaba el comunicador.

“Quiero enviar mi solidaridad y apoyo a Ciro Gómez Leyva, ayer fue víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias fatales y lo celebramos porque es un ser humano, pero además en un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”, afirmó AMLO en Palacio Nacional.

“Tengo información que ya se está haciendo la indagatoria. Le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tienen un avance, ya hay la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar toda la investigación como lo hacemos siempre, que no quede ningún crimen sin castigo”, añadió.

Asimismo, el titular del Ejecutivo señaló que Ciro Gómez Leyva contará con el apoyo de su gobierno y que “no está solo”, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que ambos tengan.

“Tenemos diferencias, son notorias, de dominio público y las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso, de un periodista como Ciro Gómez Leyva”, sentenció.

¿Cómo fue el atentado vs. Ciro Gómez Leyva?

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció que dos personas dispararon en su contra, con la “clara” intensión de asesinarlo.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió el comunicador a través de Twitter.

El atentado ocurrió en la colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México.

El comunicador también compartió imágenes de los disparos que recibió su vehículo.

“Alguien me quiso matar anoche. No me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta, recibí rápidamente la atención y el apoyo de la policía de la Ciudad de México, declaré en el Ministerio Público a las 2 de la mañana, también una atención excelente”, declaró Ciro Gómez Leyva.