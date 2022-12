Agresión contra Ciro Gómez Leyva: Esto sabemos sobre el atentado al periodista

El periodista mexicano Ciro Gómez Leyva fue víctima de un atentado durante la noche del jueves, cuando cerca de su domicilio, su vehículo recibió impactos de arma de fuego. Salió ileso.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó que ya lleva a cabo una investigación por este intento de homicidio contra Ciro Gómez Leyva. Esto es todo lo que se sabe al respecto

Así narró Ciro Gómez Leyva el atentado

Ciro Gómez Leyva salió de su programa nocturno en Imagen Televisión, abordó su camioneta y tomó Avenida Universidad para dirigirse a su casa, en la colonia Florida.

“Di vuelta a la izquierda para tomar la calle de Hortencia, colonia Florida. A esa hora no hay nadie. Serán unos 400 metros por Hortencia, toca con pared con la calle de Acoyotitla, que es una calle paralela a Insurgentes. Ahí di vuelta a la izquierda (...) Ahí al dar la vuelta venía un coche adelante muy lento (...) Me di cuenta que el coche iba lento y en ese momento escuché cero que dos disparos, quizá fueron más, y veo a una persona disparándome desde una motocicleta”, narró el periodista en su programa matitino de Radio Fórmula.

El comunicador no paró el coche, aunque cree recordar que disminuyó la velocidad; en tanto, la persona que iba como copiloto en la motocicleta continuó disparando contra el parabrisas, dijo. El coche que estaba enfrente y la motocicleta se fueron del lugar.

“Arranqué con las manos temblando, bien a bien no sabía qué hacer. Había llegado a la esquina de la calle de Olivo y en vez de seguir de frente hacia mi casa, di vuelta a la izquierda, no sé por qué, me di cuenta que el coche no jalaba bien (...) Recordé que a 200 metros adelante vive un vecino queridísimo, Manlio Fabio Beltrones. Y con lo que pude llegué a su privada (...) Por fortuna estaba Manlio en su casa, de inmediato nos comunicamos con las autoridades”, detalló Gómez Leyva la mañana de este viernes.

Cronología del atentado contra Ciro Gómez Leyva, según la Fiscalía CDMX

Antes de que terminara el programa de radio matutino de Ciro Gómez Leyva, autoridades de la Ciudad de México informaron sobre el avance en la investigación del caso en una conferencia de prensa.

Tras la llamada hecha por el periodista, autoridades acudieron a la escena de los hechos, donde recuperaron casquillos percutidos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, informó que los responsables del ataque viajaban en dos vehículos: una camioneta negra y una motocicleta, en esta última había dos personas.

Los disparos fueron efectuados por el copiloto de la motocicleta y aún no se confirma si hubo más provenientes del vehículo. La cronología de los hechos se dio de la siguiente manera:

A las 11:02 la motocicleta pasa por Avenida Universidad y metros atrás se puede observar un vehículo que posiblemente también seguía al periodista.

la motocicleta pasa por Avenida Universidad y metros atrás se puede observar un vehículo que posiblemente también seguía al periodista. A las 11:10 ocurre la agresión por parte de los tripulantes de la motocicleta.

ocurre la agresión por parte de los tripulantes de la motocicleta. A las 11:12 se observa el paso de la motocicleta sobre Avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente.

se observa el paso de la motocicleta sobre Avenida Insurgentes al norte, Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente. A las 11:18 la motocicleta toma Eje 8 sur sobre Coyoacán y Amores.

Las autoridades pudieron rastrear la unidad hasta que llegó al Estado de México, a partir de ahí se desconoce el rumbo que tomó. “La motocicleta se pierde en el Estado de México”, apuntó García Harfuch.

Debido a esto, el gobierno de CDMX trabajará en coordinación con autoridades del Estado de México.

Peritos de la Fiscalía capitalina ya analizan los casquillos que fueron hallados para poder determinar de dónde provinieron.

Al respecto del móvil de esta agresión, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch apuntaron que no se pueden hacer especulaciones.

La investigación es por tentativa de homicidio.

Instalan dispositivo de seguridad para proteger a Ciro Gómez Leyva

Tras los hechos, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ordenó instalar un dispositivo de seguridad para proteger al periodista y a su familia de futuros ataques.

La información a detalle sobre este dispositivo permanece reservada por seguridad, indicó García Harfuch.