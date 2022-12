Claudia Sheinbaum: ¿Por qué está en riesgo su candidatura a la presidencia?

Claudia Sheinbaum aseguró que no hay de que preocuparse por los espectaculares en su apoyo. (Cuartoscuro)

Los diputados de Movimiento Ciudadano denunciaron, el miércoles, la promoción con espectaculares en favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que varios legisladores de Morena se adjudicaron.

La denuncia presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) señala que los espectaculares forman parte de una campaña sistemática, reiterada y continua en la que se busca posicionar a Claudia Sheinbaum como candidata a la Presidencia en 2024.

Además, solicitaron a la autoridad administrativa electoral investigar la presunta comisión de ilícitos electorales graves, “ya que el origen de los recursos utilizados para la contratación de los espectaculares referidos no es claro, por lo que podría existir un uso indebido de recursos públicos”.

Sobre el tema, la mandataria capitalina agradeció el apoyo y expresó, este jueves 29 de diciembre, que no hay que preocuparse por la denuncia interpuesta ante el INE por parte de MC.

“Creo que soy la persona que más quejas tiene ante el Instituto y no necesariamente hay más muestras de uno que de otro lado. Entonces no me preocupa la verdad, y más bien ocuparnos de seguir adelante con la ciudad, y por eso este tema que planteamos hoy, lo que planteamos ayer son temas muy importantes para la ciudadanía”.

La mandataria capitalina señaló que las denuncias en su contra son parte del proceso que se vive rumbo a 2024 y recordó que incluso el partido naranja acaba de abrir sus opciones para las elecciones.

“Tengamos cuidado en cualquier muestra que se haga de apoyo, de solidaridad, que siempre hay que agradecerla. Hay otros que también hacen lo mismo, de todos los partidos. El propio Movimiento Ciudadano también acaba de abrir sus opciones, hay quien manifiesta lo mismo en uno u otro lugar, entonces es parte del proceso que estamos viviendo y nada más”.

Además, comentó que lo que busca la oposición es crear un conflicto interno dentro de Morena, por lo que hizo un llamado para la unidad.

“Este no es un tema personal, no es un tema de una ambición personal, es un tema de la continuidad de un proyecto, y eso está por encima de todo, y eso significa que todos tenemos que guardar unidad dentro de nuestro movimiento. Esto ha sido siempre mi opinión con todos, con todas, y va a seguir siendo siempre mi opinión, que esto no sea motivo de una disputa interna sino siempre guardar la unidad y proteger siempre al movimiento que representamos, esa es mi posición”.