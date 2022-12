Reforma electoral: Senado aprueba en lo general; reservan mil 244 artículos

Aunque el Senado aprobó en lo general las modificaciones a distintas leyes como parte del plan B de la reforma electoral, la aprobación absoluta de ésta va para largo, toda vez que se hicieron mil 244 reservas, para las que participarán 60 oradores.

Tal como lo anunció horas antes en su presentación de postura, el senador de Morena Ricardo Monreal votó en contra junto con el bloque opositor, bajo el argumento de que considera que esta propuesta impulsada desde el Ejecutivo va en contra de la Constitución de la República.

Con 69 votos a favor y 53 en contra, los senadores de Morena, PT, PES y Verde Ecologista fueron más que la oposición.

La discusión comenzó en la noche de este miércoles y se extenderá hasta que los 60 oradores presenten sus reservas, las cuales, de ser admitidas a discusión, podrían alargar aún más el debate en el Senado.

Monreal vota en contra de reforma electoral

El senador de Morena, Ricardo Monreal, anunció este miércoles 14 de diciembre que su voto sería en contra del plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y horas después lo cumplió.

En Twitter, el legislador compartió un video en el que menciona que no puede tolerar que la Constitución se ignore o sea burlada e incluso recordó que es un hombre “que enseña derecho”.

“Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, sostuvo.

Monreal también explicó que es una decisión personal y que no habla en representación de los integrantes de Morena: “Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario en el que participo, es un asunto que me mueve asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte”.

Xóchitl Gálvez le pone toque ‘jurásico’ a la sesión

Vestida de dinosaurio y con un cartel que decía ‘Jurassic Plan’, la legisladora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, protestó este miércoles 14 de diciembre contra el plan B de la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el pleno del Senado, Xóchitl Gálvez comparó la reforma electoral con la época de los dinosaurios y aseguró que la iniciativa es un retroceso para México, además de ser un retorno a la época del PRI.