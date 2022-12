Monreal va conta plan B de la reforma electoral: ‘No comparto que la Carta Magna se ignore’

El senador de Morena, Ricardo Monreal, anunció este miércoles 14 de diciembre que su voto será en contra del plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Twitter, el legislador compartió un video en el que menciona que no puede tolerar que la Constitución se ignore o sea burlada e incluso recordó que es un hombre “que enseña derecho”.

“Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, sostuvo.

Monreal también explicó que es una decisión personal y que no habla en representación de los integrantes de Morena: “Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario en el que participo, es un asunto que me mueve asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte”.

Ante esto, argumentó que sus motivos para votar contra dicha reforma constitucional son porque se vulnera la Constitución: “Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche, pueden alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa”.

Además, agregó que sus argumentos ya los entregó a sus compañeros legisladores: “En el documento que ya tiene la gaceta parlamentaria plasmado, expreso mis razones, mis argumentos, mis justificaciones, mis causas, por las que he decidido tomar esta decisión”.

No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada.

Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían. pic.twitter.com/l7AuMKpy0F — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 15, 2022

‘Se dejaron errores ‘gravísimos’ en plan B de la reforma electoral’

La “revisión apresurada” que se hizo en el gobierno de las modificaciones del PVEM y el PT a las leyes reglamentarias del sistema electoral dejó “errores gravísimos”, reconoció Pablo Gómez Álvarez.

Como coautor de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral y también de la propuesta de reformas a las leyes secundarias, el exdiputado admitió que “la vieja propuesta de los dos partidos aliados con los que se hace mayoría en la Cámara de Diputados no debió haberse aceptado de ninguna manera”.

Ni repartirse los votos ni reducir el umbral para conservar el registro, “reducirlo en un mecanismo que no procede y que no es congruente con la Constitución”, recalcó.

En entrevista en el programa Entre Dichos de El Financiero, el hoy jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda explicó que “ese proyecto nació en la Cámara de Diputados, no nació en el Gobierno; en el Gobierno sólo hubo una revisión muy apresurada y quizás sólo de lo que era originalmente el proyecto, llamado opción B”.