Plan B de reforma electoral: Lorenzo Córdova amaga con utilizar todos los ‘recursos jurídicos’ para defender al INE

'No habrá un solo recursos jurídico que en el INE no se explore', sentenció Lorenzo Córdova. (Cuartoscuro)

De no enmendar el Senado la plana a la Cámara de Diputados en el Plan B de reforma electoral, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que el órgano dará la batalla jurídica para guardar el orden constitucional de la democracia, en conferencia de prensa ofrecida en la sede del organismo.

“Vamos a esperar a que esta reforma, que dicho por el Senado, está plagada de vicios de inconstitucionalidad, no se apruebe en sus términos, y si hay vicios de inconstitucionalidad, no habrá un solo recursos jurídico que en el INE no se explore, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.

“Se trata de preservar el orden constitucional, hoy se puede salvar la constitucionalidad de la reforma, en el Senado pueden enmendarle la plana a una Cámara que presentó una minuta que viola la Constitución en muchos puntos”, señaló funcionario.

El consejero presidente se dijo confiado de que sea hagan esas correcciones, y de no hacerlo recurrirían a controversias constitucionales, o de haber acciones de inconstitucionalidad, el INE se inconformaría como tercero interesado o usaría la figura amicus curiae.

Durante la conferencia, los consejeros electorales presentaron un posicionamiento ante el Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que externaron preocupación por una reforma regresiva que pondría en riesgo las siguientes elecciones.

Entre los puntos señalados está la eliminación de las 300 juntas distritales, la eliminación de 84 por ciento del personal de estructura permanente del Servicio Profesional de Carrera, la eliminación e la Junta General Ejecutiva y la intromisión del órgano interno de control en gestiones de recursos, cuando su función es fiscalizadora.

Aún puede ser modificado el plan B por el pleno: Monreal

En el Senado, el contenido del Plan B de la reforma electoral, aprobado por las comisiones dictaminadoras, aún puede ser modificado por el pleno, ya que todavía se negocia con la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena informó, por tanto, que dicho dictamen –al cual se le dio primera lectura ayer– será discutido y votado por el pleno en su sesión plenaria este miércoles.

Refirió que aún se sigue insistiendo para que se acepte por parte del Ejecutivo federal mínimamente los 21 bloques inconstitucionales que planteó el lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Seguimos conversando con personal de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobernación, y todavía ahora se pueden presentar reservas que modifiquen el contenido del dictamen aprobado ayer (el lunes) por las comisiones dictaminadoras”, indicó.

“Yo confío en que sí, en que todavía haya modificaciones que limpien la inconstitucionalidad de algunas normas aprobadas por la colegisladora y enviadas en minuta a esta Cámara de Senadores, pero sigue ese proceso”, declaró.