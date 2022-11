AMLO confirma nominación de Gerardo Esquivel para el BID: ‘Esperamos que triunfe’

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves la decisión del Gobierno Federal de postular a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, a la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en Economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México, una gente honesta”, dijo esta mañana.

El mandatario espera que el mexicano triunfe en la contienda impulsado por la posición privilegiada que ocupa el país dentro de la región.

“Yo creo que por la situación económica de México que tiene una de las mejores economías de América, con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con mas cercanía con Canadá y con Estados Unidos y también con muy buenas relaciones con los países de América Latina, del Caribe, tenemos posibilidad de que esa candidatura prospere y triunfe Gerardo”, afirmó.

La candidatura revelada este miércoles por la agencia Bloomberg es promovida actualmente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Rogelio Ramírez de la O y el canciller Marcelo Ebrard. “Hay que hablar con otros gobiernos hay que convencer y ya tomamos esa decisión”, expresó Obrador.

Finalmente aclaró que la candidatura de Gerardo Esquivel servirá para apoyar a otros países que requieran de la banca de desarrollo.

“Sí importa que México tenga esta representación, creo que ayuda a otros países no es solo para nuestro país, nosotros no hemos solicitado ningún crédito al BID, no es para tener créditos, no queremos endeudar al país pero sí hay países que requieren un apoyo de la banca de desarrollo”, sostuvo.

'El presidente @lopezobrador_ señala que Gerardo Esquivel es la mejor opción para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo porque además de ser 'un buen economista', es 'una gente honesta' y se acopla a 'la situación económica de #México'.'

¿Por qué el gobierno retiró la propuesta de Alicia Bárcenas?

López Obrador “destapó” en septiembre a la embajadora Alicia Bárcena, como candidata para dirigir el BID, sin embargo, la funcionaria declinó la invitación por motivos familiares.

“La habíamos propuesto a ella pero tiene un asunto familiar, ella está casada con un amigo chileno y a lo mejor voy a cometer una indiscreción pero no es nada que no pueda saberse, él anda mal de salud, y ella decidió no participar. Sí la habíamos propuesto para eso pero ella nos envió una carta pidiéndonos que comprendiéramos su situación”, compartió el mandatario y aprovechó para reiterarle su apoyo y destacar sus cualidades.

“La abrazamos y deseamos que su esposo se recupere porque es una muy buena persona”, dijo.

“Además una profesional del manejo de la economía, del conocimiento del desarrollo de América Latina, tiene muy buenas relaciones con todos los gobiernos de América Latina, estuvo en la ONU, tiene una trayectoria importantísima, de inobjetable honestidad, rectitud”, añadió.