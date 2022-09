Familias de Jalisco piden parar a las Madres Buscadoras de Sonora por trato a restos encontrados

Guadalajara, Jalisco.- Representantes de 26 colectivos de familiares de personas desaparecidas se pronunciaron públicamente para pedirle al Gobierno de Jalisco que no se permita realizar tareas de búsqueda de restos humanos al organismo denominado ‘Madres Buscadoras de Sonora’.

La coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), María Guadalupe Aguilar, expuso de la indignación que les causa la manipulación de restos óseos en un terreno en las inmediaciones del fraccionamiento Arvento, en el municipio de Tlajomulco, y señalan que sus acciones de búsqueda se realizan sin ningún cuidado.

“Venimos a exigirle al gobierno del estado que pare definitivamente las buscadoras de Sonora, porque es indignante el hecho de que sacan los restos, se los llevan a otro lado y luego los andan manipulando, por si fuera poco, lo graban. Es indignante, es vergonzoso, principalmente a nosotros que tenemos desaparecidos, nos duele. Yo no me quisiera imaginar si esos restos fueran de mi hijo y que los anden manipulando y que los anden exhibiendo”.

Los referidos restos humanos fueron localizados el 13 de septiembre y el colectivo aludido grabó un video que circula en redes sociales, y hasta exhibe a menores de edad en el sitio, “porque la persona que vino a buscar, sus mismas compañeras la repudian, por su forma de trabajo. Existen protocolos de búsqueda, en esos protocolos se trabajó entre todas las buscadoras del país, junto con la Comisión de Búsqueda y con personas que saben lo que es buscar y cómo buscar. Búsquedas desde las ciencias forenses, búsquedas desde las investigaciones, búsquedas realmente científicas”.

Los representantes de los organismos ciudadanos de búsqueda entregaron un escrito a la Secretaria General de Gobierno de Jalisco con la petición para cerrarle el paso a las Madres Buscadoras de Sonora.

El día del hallazgo, la titular del organismo señalado de irregularidades, Cecilia Patricia Flores, expuso en sus redes sociales: “en Jalisco hoy encontramos restos humanos. No tuvimos apoyo de ningún gobierno para movilizarnos y tuvimos que hacerlo con nuestros propios recursos. Gracias a las familias que aportaron”.

Posteriormente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, indicó que no tenía conocimiento de esa incursión, y justificó que el organismo tampoco solicitó apoyo, el cual, dijo, se les brinda siempre, pero aseguró que en esa ocasión no informaron de su labor, ni en qué sitios se haría.

“Es muy delicado, hay que hablar con ellas porque no es posible eso, hay voluntad de coordinarnos pero no se puede ir por la libre porque entonces se está violando la ley, un problema tan duro y delicado no se puede enfrentar de esa manera, ya se estableció comunicación con ellas y vamos a tratar de que esto no vuelva a suceder”, dijo el mandatario.

Agregó que a las madres buscadoras que no se les niega realizar sus actividades, pero pidió sí que notifiquen su llegada y sitios para realizar su búsqueda porque “lo que nosotros queremos es garantizar sus condiciones de seguridad, pero por otro lado que no se vaya a interferir con el proceso de la justicia y de las investigaciones al alterar escenas de delitos al tocar pruebas, hacer cosas que no estén coordinadas desde el ámbito institucional”.

Por su parte, las Madres Buscadoras de Sonora regresarán a Jalisco el primer fin de semana de octubre, para continuar con sus las labores de búsqueda.

Ceci Patricia Flores ha señalado que ya se solicitó la ayuda de las autoridades: “en octubre que vayamos ya tiene que trabajar la Comisión con nosotros, para que no estén diciendo que no pedimos el apoyo, lo vamos a pedir con anticipación. Yo voy a invitar a las víctimas en general. La búsqueda va a ser para los desaparecidos en general y voy a invitar a todas las personas que tengan un desaparecido sin importar camisas, ni colectivos”.

Las acciones de búsqueda se prevén en predios de Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, todos en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Hallan osamentas en Tlaquepague

Tras el pronunciamiento de control en las búsquedas de desaparecidos, el Colectivo Luz de Esperanza reportó el hallazgo de dos osamentas en la colonia el Cerro del 4, en Tlaquepaque.

Se contó con el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Jalisco (Cobupej), y se guardaron los protocolos de hallazgos. Además, se hicieron vuelos especiales de drones y se requirió la ayuda de binomios caninos.

En el operativo también participó la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y personal de la Secretaría de Seguridad.