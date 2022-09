Feminicidio de Chuyita Rodríguez en San Luis Potosí: Vinculan a proceso a presunto agresor

El presunto responsable del feminicidio de la joven Chuyita Rodríguez en San Luis Potosí fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa tras ser detenido este 19 de septiembre.

De las investigaciones se obtuvo que Jorge ‘N’ de 33 años, habría agredido y privado de la vida a la menor de 14 años de edad, informó este jueves el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, durante el informe Cero Impunidad.

Chuyita fue reportada como desparecida el 14 de septiembre. La ficha de búsqueda detalla que fue vista por última vez en el centro de Villa de Arista, y vestía chamarra color café, pantalón de mezclilla y tenis blancos con negro.

Un día después fue hallada en el interior de un baño del deportivo de ese municipio con huellas que indicaban violencia y abuso sexual.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el lamentable hecho que conmocionó a la entidad y que derivó una serie de manifestaciones para exigir justicia.

El cuerpo de menor fue velado en el domicilio donde vivía con su padre y sus hermanas. Con globos, música y flores fue recibida por sus seres queridos y amigos, que hoy exigen justicia.

Tras estos hechos, se detuvo a Jorge ‘N’, originario de Copanatoyac, Guerrero luego de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en agravio de la adolescente.

#EnLaMañanera | El pasado 14 de septiembre, el #feminicidio de Chuyita Lelixia Rodríguez, de 14 años de edad, causó mucha indignación en la comunidad Villa de Arista, #SanLuisPotosí. De acuerdo con @RicardoMeb, Subsecretario de Seguridad, ya se detuvo al presunto asesino. pic.twitter.com/E31FqUVDV6 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) September 22, 2022

Polémica propuesta de gobernador de SLP para castigar violadores

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró en un video en sus redes sociales que el asesinato y violación de Chuyita fue una acto garrafal que seguirá sucediendo si no se mete mano dura. Por ello impulsará la castración y pena de muerte para violadores y asesinos.

Anunció que a través de una iniciativa que presentará ante el Congreso se buscará reformar el Código Penal estatal para endurecer penas a violadores y feminicidas.

“Estamos mandando una iniciativa al Congreso Local donde vamos a exigir, no a pedir, a exigir que capemos, en San Luis Potosí se va a capar a todos los violadores, que ya no queremos violadores en San Luis Potosí”.

Y además para aquellos que asesinan, dijo, van a pedir pena de muerte. Con esto se evitará que se cometan estos delitos en la entidad, además de garantizar a las víctimas y sus familias un verdadero acceso a la justicia.

“Se requiere de una reforma legislativa de fondo que cambie a una sociedad podrida, como es el caso de los violadores en San Luis Potosí, aquí incluso tuvimos casos de pederastia, ese tipo de cosas son las que se tienen que acabar”.

Consideró que pese a que ya hay un detenido sobre este lamentable hecho, el Código Penal vigente no es suficiente para los padres de la víctima y en el caso de las mujeres que sufrieron violación, no les devuelve su dignidad, por ello se buscan castigos más severos.

AMLO llama ‘sensacionalista’ a polémica propuesta de gobernador de SLP

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este jueves la propuesta como “sensacionalista” y dijo que no caerá en provocaciones.

“No opino porque eso tiene que ver más con el sensacionalismo, y con la politiquería, no me meto en eso, no caigo en ninguna provocación, es amor y paz”, comentó.