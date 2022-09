‘¡Qué fregados hace el PAN ‘abrazado’ al PRI!’ Damián Zepeda pide deslindarse de ‘Alito’

La dirigencia nacional del PAN, que encabeza Marko Cortés Mendoza, debe de dejar de hacer “llamados a misa”, actuar con determinación en defensa del PAN y deslindarse del PRI, exigió el senador panista Damián Zepeda Vidales.

El legislador sonorense afirmó que la iniciativa de reforma constitucional para ampliar el plazo de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública representa una negociación vil, pura y barata de impunidad del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Al fijar un posicionamiento, Zepeda Vidales consideró que “lo grave de esto es que tu aliado (el PRI) te está mostrando claramente que está dispuesto a negociar lo que sea con tal de salvarse personalmente”.

“Lo que yo me pregunto es qué fregados hace el PAN abrazado de algo claramente dañino para este país, eso es lo que no me cabe en la cabeza. Se requiere determinación, no llamados a misa, mientras hacían un último llamado, ahí estaban burlándose y humillando al PAN la dirigencia del PRI, diciendo que ‘nosotros sí podemos ganar y ustedes no’.

“Amigos si no van a tener el valor de defender al PAN desde donde se tiene que defender, aquí habemos militantes valientes que sí lo vamos a defender. No vamos a permitir que se burlen, no vamos a permitir que se humille, el PAN tiene que ser lo que está llamado hacer: el principal partido de oposición y una opción clara de esperanza de cambio para este país”, afirmó.

Iniciativa del PRI sobre Guardia Nacional avanza

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario del PRI para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2029.

La reforma al artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional para extender la coadyuvancia militar en ese organismo fue avalada en lo general con 28 votos a favor y 10 en contra.

El dictamen será turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión en el Pleno el miércoles 14 de septiembre.