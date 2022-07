Guanajuato violento: Es el estado con más homicidios en 2021

Guanajuato es el estado de la República con el mayor número de homicidios en 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En total, el Inegi reportó 4 mil 333 homicidios solo en Guanajuato durante el año pasado. La cifra es menor a la de 2020, cuando en la entidad hubo 5 mil 370 asesinatos de personas.

El Inegi publicó el registro de homicidios desde 2011 a 2021. Según los datos, en Guanajuato hubo 615 homicidios en 2011 y la cifra de asesinatos continuó creciendo en los años siguientes.

En tanto, Baja California y el Estado de México fueron las siguientes dos entidades federativas con más homicidios, con 3 mil 246 y 3 mil 114 asesinatos el año pasado, respectivamente. Ambos estados tuvieron un alza en homicidios en 2021 en comparación con 2020.

Las Estadísticas de Defunciones Registradas muestran que de enero a diciembre de 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios lo que equivale a una tasa de 28 casos por cada 100 mil habitantes.

La cantidad de homicidios es menor a la registrada para el mismo periodo del 2020 que fue de 36 mil 773, con una tasa de 29 casos por cada 100 mil habitantes.

La agresión con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, es decir que no proviene de rifles, escopetas o armas largas, es la principal causa de defunción en México. Le sigue agresión por medios no identificados y con objeto cortante.

Los estados que quedarían en los lugares cuatro y cinco con más homicidios son Chihuahua, con 2 mil 743, y Michoacán, con 2 mil 691 asesinatos.

Hasta junio de 2022, ha habido un total de 2 mil 517 homicidios dolosos en Guanajuato, siendo mayo el mes más violento, con 530 de estos incidentes en el estado, según datos del Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ataques violentos en Guanajuato

Aunque las cifras publicadas por el Inegi corresponden al año pasado, cabe destacar que en Guanajuato se han registrado diversos ataques, asesinatos y eventos violentos este año también.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), informó que al cierre del primer semestre del 2022, Guanajuato sumó 52 fosas clandestinas localizadas. La cruenta cifra representa un promedio de entre 8 y 9 entierros ilegales por mes. Tan sólo en el periodo de abril – junio 2022, detectó 27 fosas clandestinas y 240 pozos de sondeo.

Apenas el 10 de julio pasado se registró un ataque armado en una fiesta en León, donde resultaron fallecidas seis personas.

El pasado 6 de junio se registró un ataque en el que fueron asesinadas seis personas (dos mujeres adultas mayores y cuatro hombres) en Salamanca.

Con información de Luciano Vázquez.